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خلاط

HR1561/55
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
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    خلاط

    HR1561/55
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    يساعدك الخلاط من Philips على تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً. إنه مزود بمحرك بقوة 350 واط، وثلاث سرعات وخفاقات متنوعة وأدوات للعجين التي تسهّل وتقلل المجهود المبذول لتحضير أصعب أنواع العجين. بالإضافة إلى أن علبة تخزينه المميزة تجعله سهل التخزين.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    يساعدك الخلاط من Philips على تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً. إنه مزود بمحرك بقوة 350 واط، وثلاث سرعات وخفاقات متنوعة وأدوات للعجين التي تسهّل وتقلل المجهود المبذول لتحضير أصعب أنواع العجين. بالإضافة إلى أن علبة تخزينه المميزة تجعله سهل التخزين.

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    يساعدك الخلاط من Philips على تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً. إنه مزود بمحرك بقوة 350 واط، وثلاث سرعات وخفاقات متنوعة وأدوات للعجين التي تسهّل وتقلل المجهود المبذول لتحضير أصعب أنواع العجين. بالإضافة إلى أن علبة تخزينه المميزة تجعله سهل التخزين.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    يساعدك الخلاط من Philips على تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً. إنه مزود بمحرك بقوة 350 واط، وثلاث سرعات وخفاقات متنوعة وأدوات للعجين التي تسهّل وتقلل المجهود المبذول لتحضير أصعب أنواع العجين. بالإضافة إلى أن علبة تخزينه المميزة تجعله سهل التخزين.

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      تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

      محرك بقوة 350 واط

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية لنتائج مثالية.

      خفاقات وأدوات العجين مضمّنة

      خفاقات وأدوات العجين مضمّنة

      خفاقتان من الفولاذ الذي لا يصدأ وأدوات للعجين لخلاط Philips لتخفق/تخلط كافة وصفاتك وتعجنها بامتياز.

      مشبك مخزن لسلك الطاقة

      مشبك مخزن لسلك الطاقة

      مشبك مخزن لسلك الطاقة للحفاظ على مطبخك مرتبًا.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        Dough hooks
        Yes
        Voltage
        230-240 V
        Speeds
        3
        Color(s)
        White/orange
        Power
        400 W
        Turbo function
        Yes
        Beaters
        Yes
        Cord storage clip
        Yes

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