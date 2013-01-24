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خلاطات يدوية

HR1561/80
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  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
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    خلاطات يدوية

    HR1561/80
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      تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

      محرّك فعال بقوة 400 واط

      • 400 ميللي واط
      • آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • أدوات خفق العجين مع علبة تخزين
      سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى للحصول على نتائج مثالية.

      أداتا الخفق وخفاقتا العجين مضمّنة

      أداتا الخفق وخفاقتا العجين مضمّنة

      أداتا خفق وخفاقتا عجين من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلاط Philips لتتمكن من الخفق/المزج والعجن وتحضير الوصفات بطريقة مثالية.

      مشبك تخزين السلك

      مشبك تخزين السلك

      مشبك تخزين سلك للحفاظ على ترتيب مطبخك.

      محرّك فعال بقوة 400 واط

      محرّك فعال بقوة 400 واط

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        1.50 m
        أدوات للعجين
        Yes
        التردد
        50/60 Hz
        الفولتية
        230-240 V
        مادة الغطاء
        أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
        السرعات
        3
        اللون (الألوان)
        White/orange
        خفاقات
        Yes
        الطاقة
        400 W
        وظيفة السرعة القصوى
        Yes
        علبة تخزين
        نعم
        مشبك تخزين السلك
        Yes
        خفاقة مواد/أدوات للعجين
        فولاذ مقاوم للصدأ

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