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سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى للحصول على نتائج مثالية.
أداتا خفق وخفاقتا عجين من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلاط Philips لتتمكن من الخفق/المزج والعجن وتحضير الوصفات بطريقة مثالية.
مشبك تخزين سلك للحفاظ على ترتيب مطبخك.
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