تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.
مفتاح واحد لاستخدام سهل.
يتمتع الخلاط اليدوي Daily Collection بمسكة رفيعة ليتلاءم مع أي يد.
محرك قوي بقدرة 550 واط لخلط المكونات الأكثر صلابة
تم تطوير تقنية ProMix التي يتميّز بها هذا الخلاط المحمول باليد من Philips بالتعاون مع جامعة شتوتغارت. فهي تقنية متطورة لعملية خلط أسرع وأكثر تماسكًا. تستخدم تقنية ProMix الشكل المثلثي للحصول على تدفق مثالي وأعلى مستوى من الأداء لتحضير الحساء ومشروب الفاكهة الطرية.
يمكنك فرم الأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل بفضل ملحق المفرمة الصغير التابع للخلاط المحمول باليد من Philips.
الملحقات
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية