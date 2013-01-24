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Daily Collection

خلاط محمول باليد

HR1605/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
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    Daily Collection خلاط محمول باليد

    HR1605/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

      لحساء مخفوق وأعشاب مقطعة بطريقة مثالية

      • قوة 550 واط مع مقبض معدني
      • ProMix
      • مفرمة مع وعاء سعة 0.5 لتر
      • سرعة واحدة
      نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

      نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

      بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.

      مفتاح واحد

      مفتاح واحد

      مفتاح واحد لاستخدام سهل.

      مسكة رفيعة مصمّمة لتتلاءم مع أي يد

      مسكة رفيعة مصمّمة لتتلاءم مع أي يد

      يتمتع الخلاط اليدوي Daily Collection بمسكة رفيعة ليتلاءم مع أي يد.

      محرك قوي بقدرة 550 واط

      محرك قوي بقدرة 550 واط

      محرك قوي بقدرة 550 واط لخلط المكونات الأكثر صلابة

      عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

      عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

      بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.

      مفرمة لفرم الأعشاب والمكسّرات والجبنة والشوكولاته والبصل

      مفرمة لفرم الأعشاب والمكسّرات والجبنة والشوكولاته والبصل

      يمكنك فرم الأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل بفضل ملحق المفرمة الصغير التابع للخلاط المحمول باليد من Philips.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        مادة المقبض
        معدنية
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        إعداد السرعة
        1
        التردد
        50/60 Hz
        مادة الغطاء
        PP ومطاط
        المفرمة
        مفرمة صغيرة
        فولتية
        220‏-‏240 فولت V
        مادة الكأس
        SAN
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        الطاقة
        550 W
        دورق
        0.5 لتر
        عمود قابل للفك
        بزرين

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