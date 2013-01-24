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Viva Collection

خلاط محمول باليد

HR1611/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
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    Viva Collection خلاط محمول باليد

    HR1611/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط محمول باليد

    استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط محمول باليد

    استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

      عمليتا خلطٍ وتقطيعٍ سهلتين بسرعاتٍ مختلفة

      • مقبض بلاستيكي وقوة 650 واط
      • سكين بإجراء مزدوج
      • مفرمة مع وعاء سعة 1 لتر
      • 16 إعداد سرعة + إعداد للسرعة القصوى
      قم بتحديد السرعة الأفضل لكافّة أنواع المكوّنات

      قم بتحديد السرعة الأفضل لكافّة أنواع المكوّنات

      بفضل الإعدادات الـ 16 للسرعة يمكنك تحديد السرعة المثالية لكل نوع من المكونات منتجًا بذلك خليطًا متناسقًا أو ناعمًا.

      زر السرعة الفائقة الفعّال للمكونات القاسية

      زر السرعة الفائقة الفعّال للمكونات القاسية

      لأقسى المكونات.

      حاجب الشفرة لمنع الطرطشة يتميّز بشكل متموج وفريد

      حاجب الشفرة لمنع الطرطشة يتميّز بشكل متموج وفريد

      تتميّز الجهة السفلية من الخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد للمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط.

      أكسسوار للتقطيع

      أكسسوار للتقطيع

      فرامة لتقطيع البصل والجبن والكثير من المكونات الأخرى.

      خلاط محمول باليد مع وعاء سعة 1 لتر

      خلاط محمول باليد مع وعاء سعة 1 لتر

      يمكنك قياس مكونات الوصفات مع الوعاء سعة 1 لتر، كما خلط الحساء والطعام المهروس والخلطات بسرعة تامة.

      محرك قوي بقدرة 650 واط

      محرك قوي بقدرة 650 واط

      شفرة ثنائية العمل تقطع أفقياً وعمودياً

      شفرة ثنائية العمل تقطع أفقياً وعمودياً

      مسكة وأزرار ناعمة الملمس

      يوفر المقبض والأزرار الناعمة الملمس الراحة أثناء استخدام المنتج.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض وبنفسجي
        مادة المقبض
        بلاستيك
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة الغطاء
        PP ومطاط
        دورق مواد
        SAN

      • المواصفات العامّة

        وظيفة السرعة القصوى
        نعم
        إعداد السرعة
        16

      • الملحقات

        المفرمة
        مفرمة صغيرة
        دورق
        نعم

      • المواصفات التقنية

        سعة الكأس
        1  ل
        التردد
        50/60  هرتز
        فولتية
        220-240  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        650  واط
        طول سلك الطاقة
        1.3  أمتار

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