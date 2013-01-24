شفرات مطلية بالتيتانيوم: أكثر صلابة من الفولاذ بست مرات

تجعل طبقة طلاء التيتانيوم (TiN) السكين صلب بست مرات أكثر من السكين العادي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وتضمن أداءً رائعًا مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك شكل السكين المحسّن وشكل ProMix المثلث الفريد للمقبض من الحصول على أفضل نتائج في الخلط. آمنة للاستخدام مع الطعام.