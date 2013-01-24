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عصارة

HR1821/70
التصنيف الإجمالي / 5
  • إعداد العصير في المنزل بسهولة إعداد العصير في المنزل بسهولة إعداد العصير في المنزل بسهولة
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    عصارة

    HR1821/70
    التصنيف الإجمالي / 5

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    يمكنك بواسطة هذه العصارة من Philips إعداد العصير الطازج والشهي بسهولة تامة. كذلك، يسهل تخزينها بفضل تصميمها الصغير الحجم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    عصارة

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    يمكنك بواسطة هذه العصارة من Philips إعداد العصير الطازج والشهي بسهولة تامة. كذلك، يسهل تخزينها بفضل تصميمها الصغير الحجم. إكتشف كلّ المميزات

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    يمكنك بواسطة هذه العصارة من Philips إعداد العصير الطازج والشهي بسهولة تامة. كذلك، يسهل تخزينها بفضل تصميمها الصغير الحجم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    عصارة

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    يمكنك بواسطة هذه العصارة من Philips إعداد العصير الطازج والشهي بسهولة تامة. كذلك، يسهل تخزينها بفضل تصميمها الصغير الحجم. إكتشف كلّ المميزات

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      إعداد العصير في المنزل بسهولة

      عصارة: سهلة التقديم. سهلة التخزين

      • 220 واط
      • 0.5 لتر
      • أبيض وأزرق
      فلتر شبكي صغير لمزيد من العصير

      فلتر شبكي صغير لمزيد من العصير

      تشتمل عصارة Philips على فلتر شبكي صغير لمزيد من العصير.

      تصميم صغير الحجم

      تصميم صغير الحجم

      يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.

      يمكنك إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار بسعة 500 ملل والقابلة للفك

      يمكنك إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار بسعة 500 ملل والقابلة للفك

      إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار سعة 500 ملل القابلة للفك.

      تقديم سهل بواسطة إبريق عصير سعته 400 ملل

      تقديم سهل بواسطة إبريق عصير سعته 400 ملل

      تقديم سهل بواسطة إبريق عصير سعته 400 ملل.

      التنظيف سهل بواسطة الفوهة القابلة للفك

      التنظيف سهل بواسطة الفوهة القابلة للفك

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        إبريق عصير
        نعم

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات زرقاء
        غطاء ومثبتات
        PP
        مادة الإبريق
        بلاستيك PP
        مادة الغطاء
        SAN

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم
        إعداد السرعة
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      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        220  واط
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        500  مل
        فولتية
        220-240  فولت

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