مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر
جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر
جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات
مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر
جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر
جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات
مواصفات التصميم