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Viva Collection

عصارة وخلاط ومطحنة ومفرمة

HR1847/05
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن
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    Viva Collection عصارة وخلاط ومطحنة ومفرمة

    HR1847/05
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    إن الخيارات لا تعدّ ولا تحصى مع العصارة والخلاط من Philips. بات بإمكانك تحضير عصير طازج وخلط الحساء المحضّر في المنزل ومشروبات الفاكهة المغذّية وحتى حليب الصويا بالإضافة إلى طحن المكسرات والبهارات وتحضير السلطة والتغميسات والعجين. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection عصارة وخلاط ومطحنة ومفرمة

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    إن الخيارات لا تعدّ ولا تحصى مع العصارة والخلاط من Philips. بات بإمكانك تحضير عصير طازج وخلط الحساء المحضّر في المنزل ومشروبات الفاكهة المغذّية وحتى حليب الصويا بالإضافة إلى طحن المكسرات والبهارات وتحضير السلطة والتغميسات والعجين. إكتشف كلّ المميزات

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    إن الخيارات لا تعدّ ولا تحصى مع العصارة والخلاط من Philips. بات بإمكانك تحضير عصير طازج وخلط الحساء المحضّر في المنزل ومشروبات الفاكهة المغذّية وحتى حليب الصويا بالإضافة إلى طحن المكسرات والبهارات وتحضير السلطة والتغميسات والعجين. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection عصارة وخلاط ومطحنة ومفرمة

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    إن الخيارات لا تعدّ ولا تحصى مع العصارة والخلاط من Philips. بات بإمكانك تحضير عصير طازج وخلط الحساء المحضّر في المنزل ومشروبات الفاكهة المغذّية وحتى حليب الصويا بالإضافة إلى طحن المكسرات والبهارات وتحضير السلطة والتغميسات والعجين. إكتشف كلّ المميزات

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      أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

      تحضير مشروبات الفاكهة والعصائر والتوابل الصحية

      • 350 واط
      • سرعتان
      • أبيض/فضي
      • خلاط ومفرمة ومطحنة
      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق.

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.

      شفرة قابلة للفك

      شفرة قابلة للفك

      شفرات قابلة للفك لتنظيف سهل.

      عصارة بقوة 350 واط مع خيارَين للسرعة للفاكهة الطرية والقاسية

      عصارة بقوة 350 واط مع خيارَين للسرعة للفاكهة الطرية والقاسية

      فلتر لتحضير العصير وحليب الصويا الصافي

      فلتر لتحضير العصير وحليب الصويا الصافي

      طحن المسكرات أو البهارات أو الأعشاب

      يمكنك طحن المكسرات أو البهارات أو الأعشاب بكبسة زر.

      هرس المكونات بواسطة المطحنة

      يمكنك هرس المكونات بواسطة المطحنة بالإضافة إلى تحضير التغميسات والعجين.

      خضار وأعشاب مفرومة

      استمتع بالسلطات المفضلة لديك مع الخضار والأعشاب المفرومة.

      حاوية لبّ قابلة للفك بسعة 500 مل

      يمكنك إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار بسعة 500 ملل والقابلة للفك

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض لامع منمّق باللون الفضي
        غطاء ومثبتات
        PP
        مادة الغطاء
        SAN
        دافع معدني
        PP

      • المواصفات العامّة

        مثبتات آمنة
        نعم
        قدم مقاومة للانزلاق
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        إعداد السرعة
        2

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        350  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        500  مل
        سعة دورق الخلاط
        1  لتر

      • الملحقات

        المفرمة
        نعم
        إبريق عصير
        نعم
        دورق الخفاقة
        نعم
        خلاط ومطحنة
        نعم

      • الأبعاد

        أبعاد العلبة (العرض×الارتفاع×العمق)
        232 x ‏330 x ‏470
        وزن المنتج
        2.48  كلغ
        الوزن مع التغليف
        3,59  كلغ

      • سهل التنظيف

        ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم

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