إعداد عصير صحي بسهولة
أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه العصارة بقوة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا تبتلع الفاكهة والخضار بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضًا بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا لمدة أطول. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعداد عصير صحي بسهولة
أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه العصارة بقوة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا تبتلع الفاكهة والخضار بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضًا بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا لمدة أطول. إكتشف كلّ المميزات
إعداد عصير صحي بسهولة
أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه العصارة بقوة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا تبتلع الفاكهة والخضار بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضًا بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا لمدة أطول. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعداد عصير صحي بسهولة
أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه العصارة بقوة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا تبتلع الفاكهة والخضار بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضًا بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا لمدة أطول. إكتشف كلّ المميزات
يبتلع أنبوب التغذية الكبير جداً الفواكه والخضار بأكملها بحيث لن تعود أبداً بحاجة إلى تقطيعها.
حافظ على العصير الذي أعددته في إبريق العصير بسعة 700 ملل طازجًا لمدة أطول.
تحضر عصارة Philips مزيدًا من العصير بفضل الفلتر الشبكي الصغير الفريد.
يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق
يحتوي هذا الكتيّب على وصفات عصير لذيذة وسهلة التحضير باستخدام عصارة Philips.
تتيح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 1.5 لتر وإبريق العصير وسعته 700 مل إمكانية إعداد مزيد من العصير في المرة الواحدة.
الملحقات
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية