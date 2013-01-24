إعداد عصير صحي بسهولة

أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. إن هذه العصارة ذات الاستطاعة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جداً تبتلع الفواكه والخضار بكامل حجمها، دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضاً بإبريق للعصير يبقي العصير طازجاً مدة أطول. إكتشف كلّ المميزات