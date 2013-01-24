إعداد عصير صحي بسهولة
أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. إن هذه العصارة ذات الاستطاعة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جداً تبتلع الفواكه والخضار بكامل حجمها، دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضاً بإبريق للعصير يبقي العصير طازجاً مدة أطول. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعداد عصير صحي بسهولة
أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. إن هذه العصارة ذات الاستطاعة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جداً تبتلع الفواكه والخضار بكامل حجمها، دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضاً بإبريق للعصير يبقي العصير طازجاً مدة أطول. إكتشف كلّ المميزات
إعداد عصير صحي بسهولة
أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. إن هذه العصارة ذات الاستطاعة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جداً تبتلع الفواكه والخضار بكامل حجمها، دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضاً بإبريق للعصير يبقي العصير طازجاً مدة أطول. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعداد عصير صحي بسهولة
أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. إن هذه العصارة ذات الاستطاعة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جداً تبتلع الفواكه والخضار بكامل حجمها، دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضاً بإبريق للعصير يبقي العصير طازجاً مدة أطول. إكتشف كلّ المميزات
لا حاجة إلى التقطيع المسبق بفضل أنبوب التغذية الكبير جداً
حافظ على العصير الذي أعددته في إبريق العصير بسعة 700 ملل هذا طازجاً لمدة أطول.
تحضر عصارة Philips مزيدًا من العصير بفضل الفلتر الشبكي الصغير الفريد.
يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق
كتيّب الوصفات هذا يحتوي على 10 وصفات لعصائر لذيذة سهلة التحضير.
تتيح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 1.5 لتر وإبريق العصير وسعته 700 مل إمكانية إعداد مزيد من العصير في المرة الواحدة.
المواصفات العامّة