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Aluminium Collection

عصارة

HR1861/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
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    Aluminium Collection عصارة

    HR1861/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    عصارة HR1861/00 من Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من فلتر شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جدًا، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار بسعة لترين، وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    Aluminium Collection عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    عصارة HR1861/00 من Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من فلتر شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جدًا، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار بسعة لترين، وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    عصارة HR1861/00 من Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من فلتر شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جدًا، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار بسعة لترين، وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    Aluminium Collection عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    عصارة HR1861/00 من Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من فلتر شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جدًا، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار بسعة لترين، وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر. إكتشف كلّ المميزات

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      الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

      فلتر شبكي صغير وفريد وأنبوب تغذية بحجم XL

      • 700 واط
      • 2 لتر
      • أنبوب بحجم L
      الأنبوب الكبير جدًا يبتلع حتى ثمرات الفاكهة والخضار الكبيرة

      الأنبوب الكبير جدًا يبتلع حتى ثمرات الفاكهة والخضار الكبيرة

      يبتلع أنبوب التغذية الكبير جداً الفواكه والخضار بأكملها بحيث لن تعود أبداً بحاجة إلى تقطيعها.

      إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

      إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

      تتيح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 2 لتر وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر إمكانية إعداد المزيد من العصير في المرة الواحدة.

      إعدادات تحكم بالسرعة مختلفة للفاكهة الطرية والفجة

      إعدادات تحكم بالسرعة مختلفة للفاكهة الطرية والفجة

      باستخدام إعدادات السرعة المتعددة في عصارة Philips، يمكنك عصر الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

      فلتر شبكي صغير وفريد مصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ

      فلتر شبكي صغير وفريد مصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ

      إعداد العصائر بسرعة بواسطة محرك قوي بقدرة 700 واط

      إعداد العصائر بسرعة بواسطة محرك قوي بقدرة 700 واط.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم
        إبريق عصير
        نعم

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        ألمنيوم غير لامع
        مادة الغطاء
        SAN
        مادة حاوية بقايا الفاكهة والخضار والدافع
        PP
        مادة الفوهة
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة الغطاء
        ألمنيوم غير لامع
        مادة الإبريق
        إبريق SAN وغطاء PP

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم
        إعداد السرعة
        2
        كتيّب وصفات
        نعم

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        أنبوب تغذية
        75  ملليمترًا
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        700  واط
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        2  لتر
        فولتية
        220-240  فولت
        سعة إبريق العصير
        1500  مل

      • سهل التنظيف

        ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم

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