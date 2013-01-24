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خلاط

HR2020/70
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ الجهاز الأمثل أي مطبخ الجهاز الأمثل أي مطبخ
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    خلاط

    HR2020/70
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    الجهاز الأمثل أي مطبخ

    إنّه من أصغر الخلاطات المصنّعة المتكاملة الحجم في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق القاعدة تجعله بنصف حجم الخلاطات العادية وتسهل تخزينه إلى أقصى الحدود. أما أداؤه، فممتاز ومذهل أيضاً بفضل الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط

    الجهاز الأمثل أي مطبخ

    إنّه من أصغر الخلاطات المصنّعة المتكاملة الحجم في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق القاعدة تجعله بنصف حجم الخلاطات العادية وتسهل تخزينه إلى أقصى الحدود. أما أداؤه، فممتاز ومذهل أيضاً بفضل الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط.

    الجهاز الأمثل أي مطبخ

    إنّه من أصغر الخلاطات المصنّعة المتكاملة الحجم في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق القاعدة تجعله بنصف حجم الخلاطات العادية وتسهل تخزينه إلى أقصى الحدود. أما أداؤه، فممتاز ومذهل أيضاً بفضل الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط

    الجهاز الأمثل أي مطبخ

    إنّه من أصغر الخلاطات المصنّعة المتكاملة الحجم في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق القاعدة تجعله بنصف حجم الخلاطات العادية وتسهل تخزينه إلى أقصى الحدود. أما أداؤه، فممتاز ومذهل أيضاً بفضل الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط.

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      الجهاز الأمثل أي مطبخ

      مصمّم لتسهيل التخزين

      دورق تخزين فوق القاعدة

      دورق تخزين فوق القاعدة

      يأخذ نصف مساحة التخزين التي تحتاجها الخلاطات العادية بما أنّ الدورق يثبت فوق القاعدة

      دورق مقاوم للكسر

      دورق مقاوم للكسر

      تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.

      مخزن لسلك الطاقة

      مخزن لسلك الطاقة

      مخزن لسلك الطاقة في الهيكل لتخزين الخلاط بطريقة عملية في مطبخك.

      شفرة مسننة نجمية خماسية الشكل

      شفرة مسننة نجمية خماسية الشكل

      فرم وتقطيع وطحن بلا عناء بفضل الشفرة المسننة النجمية الخماسية الشكل

      شفرة قابلة للفك

      شفرة قابلة للفك

      نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      مضمون بالكامل لمدة سنتين

      شفرات مسننة

      شفرات مسننة

      إعدادات سرعة مختلفة

      اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة دورق الخلاط
        SAN
        مادة الغطاء
        PP
        سعة دورق الخلاط
        1,75 لتر
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات زرقاء

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