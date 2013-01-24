الجهاز الأمثل أي مطبخ
إنّه من أصغر الخلاطات المصنّعة المتكاملة الحجم في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق القاعدة تجعله بنصف حجم الخلاطات العادية وتسهل تخزينه إلى أقصى الحدود. أما أداؤه، فممتاز ومذهل أيضاً بفضل الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الجهاز الأمثل أي مطبخ
إنّه من أصغر الخلاطات المصنّعة المتكاملة الحجم في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق القاعدة تجعله بنصف حجم الخلاطات العادية وتسهل تخزينه إلى أقصى الحدود. أما أداؤه، فممتاز ومذهل أيضاً بفضل الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط.
الجهاز الأمثل أي مطبخ
إنّه من أصغر الخلاطات المصنّعة المتكاملة الحجم في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق القاعدة تجعله بنصف حجم الخلاطات العادية وتسهل تخزينه إلى أقصى الحدود. أما أداؤه، فممتاز ومذهل أيضاً بفضل الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الجهاز الأمثل أي مطبخ
إنّه من أصغر الخلاطات المصنّعة المتكاملة الحجم في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق القاعدة تجعله بنصف حجم الخلاطات العادية وتسهل تخزينه إلى أقصى الحدود. أما أداؤه، فممتاز ومذهل أيضاً بفضل الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط.
يأخذ نصف مساحة التخزين التي تحتاجها الخلاطات العادية بما أنّ الدورق يثبت فوق القاعدة
تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.
مخزن لسلك الطاقة في الهيكل لتخزين الخلاط بطريقة عملية في مطبخك.
فرم وتقطيع وطحن بلا عناء بفضل الشفرة المسننة النجمية الخماسية الشكل
نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.
مضمون بالكامل لمدة سنتين
اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.
مواصفات التصميم