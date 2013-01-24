الجهاز الأمثل أي مطبخ
هذا هو أصغر الخلاطات المتكاملة حجمًا في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق قاعدة الخلاط من Philips جعلت حجمه يتقلّص إلى نصف حجم الخلاطات العادية. أما أداؤه، فلا يزال ممتازًا ومذهلاً مع الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الجهاز الأمثل أي مطبخ
هذا هو أصغر الخلاطات المتكاملة حجمًا في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق قاعدة الخلاط من Philips جعلت حجمه يتقلّص إلى نصف حجم الخلاطات العادية. أما أداؤه، فلا يزال ممتازًا ومذهلاً مع الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط إكتشف كلّ المميزات
الجهاز الأمثل أي مطبخ
هذا هو أصغر الخلاطات المتكاملة حجمًا في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق قاعدة الخلاط من Philips جعلت حجمه يتقلّص إلى نصف حجم الخلاطات العادية. أما أداؤه، فلا يزال ممتازًا ومذهلاً مع الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الجهاز الأمثل أي مطبخ
هذا هو أصغر الخلاطات المتكاملة حجمًا في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق قاعدة الخلاط من Philips جعلت حجمه يتقلّص إلى نصف حجم الخلاطات العادية. أما أداؤه، فلا يزال ممتازًا ومذهلاً مع الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط إكتشف كلّ المميزات
تحتاج نصف مساحة التخزين التي تحتاجها الخفاقات العادية بما أنّ الدورق يثبت فوق القاعدة.
تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.
مخزن لسلك الطاقة في الهيكل لتخزين الخلاط بطريقة عملية في مطبخك.
افرم وقطّع واطحن بلا عناء بفضل الشفرة المسننة النجمية الخماسية الشكل.
استخدم ملحق المطحنة التابع لخلاط Philips لطحن المكونات الرطبة والجافة في ثوانٍ مثل حبوب البن والأعشاب المجففة والفلفل الحار والفلفل الحلو.
نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.
ضمانة كاملة لمدة سنتين.
اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.
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