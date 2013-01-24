لخلط مثالي وتام للطعام
يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 800 واط بالقدرة على طحن كل المكونات بدءً من الفاكهة والخضار وصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم ومتناسق بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لخلط مثالي وتام للطعام
يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 800 واط بالقدرة على طحن كل المكونات بدءً من الفاكهة والخضار وصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم ومتناسق بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات
لخلط مثالي وتام للطعام
يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 800 واط بالقدرة على طحن كل المكونات بدءً من الفاكهة والخضار وصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم ومتناسق بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لخلط مثالي وتام للطعام
يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 800 واط بالقدرة على طحن كل المكونات بدءً من الفاكهة والخضار وصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم ومتناسق بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات
يؤدي وضع الشفرة بعيدًا عن المحور في الدورق إلى إحداث خفقان وخفق المكونات بطريقة أكثر فعالية.
يتمتّع هذا الخلاط من Philips بمحرّك قوة 800 واط للخلط والخفق والسحق بفعالية.
صُنع الدورق سعة 2 لتر من زجاج عالي الجودة ومقاوم للخدش، مما يتيح معالجة المكونات الساخنة.
حدد السرعة التي تريدها للخلاط بواسطة مفتاح التحكم بالسرعة الفريد هذا.
يؤدي المحرك إلى تشغيل عمليات متتابعة ومبرمجة مسبقًا لسحق الثلج بسهولة بلمسة زر واحدة
زر اعداد سرعة نبضي للتحكم في تشغيل ما تشاء، وزر لشراب الفاكهة لتحضير عصائر الفواكه الكثيفة الأفضل مذاقًا بضغطة واحدة.
تضمن الملعقة المفيدة لخلاط Philips عملية تحريك آمنة أثناء خلط المكونات.
كل الأجزاء قابلة للغسل في الجلاية، باستثناء الوحدة الرئيسية والشفرات.
خلاط Philips مع تقنية ProBlend 6 المبتكرة لخفق الفواكه وتقطيع الخضار وسحق الثلج بفعالية قصوى.
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
التصميم
اللون الخارجي