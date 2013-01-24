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Avance Collection

خلاط

HR2096/01
التصنيف الإجمالي / 5
3 الجوائز
  • لخلط مثالي وتام للطعام لخلط مثالي وتام للطعام لخلط مثالي وتام للطعام
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    Avance Collection خلاط

    HR2096/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    3 الجوائز

    لخلط مثالي وتام للطعام

    يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 800 واط بالقدرة على طحن كل المكونات بدءً من الفاكهة والخضار وصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم ومتناسق بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection خلاط

    لخلط مثالي وتام للطعام

    يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 800 واط بالقدرة على طحن كل المكونات بدءً من الفاكهة والخضار وصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم ومتناسق بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات

    لخلط مثالي وتام للطعام

    يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 800 واط بالقدرة على طحن كل المكونات بدءً من الفاكهة والخضار وصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم ومتناسق بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection خلاط

    لخلط مثالي وتام للطعام

    يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 800 واط بالقدرة على طحن كل المكونات بدءً من الفاكهة والخضار وصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم ومتناسق بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات

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      لخلط مثالي وتام للطعام

      تقنية ProBlend 6 للحصول على نتائج أفضل حتى 50%*

      • 800 واط
      • دورق زجاجي بسعة 2 لتر
      • مع ملعقة
      • ProBlend 6
      تصميم فريد للدورق بعيد عن المحور لخلط المكوّنات بفعالية

      تصميم فريد للدورق بعيد عن المحور لخلط المكوّنات بفعالية

      يؤدي وضع الشفرة بعيدًا عن المحور في الدورق إلى إحداث خفقان وخفق المكونات بطريقة أكثر فعالية.

      محرك فعال بقوة 800 واط

      محرك فعال بقوة 800 واط

      يتمتّع هذا الخلاط من Philips بمحرّك قوة 800 واط للخلط والخفق والسحق بفعالية.

      دورق من الزجاج ذو جودة عالية بسعة قصوى تبلغ 2 ليتر(1.5 ليتر مع الطعام)

      دورق من الزجاج ذو جودة عالية بسعة قصوى تبلغ 2 ليتر(1.5 ليتر مع الطعام)

      صُنع الدورق سعة 2 لتر من زجاج عالي الجودة ومقاوم للخدش، مما يتيح معالجة المكونات الساخنة.

      تحكم متغيّر بالسرعة وشاشة مضيئة

      تحكم متغيّر بالسرعة وشاشة مضيئة

      حدد السرعة التي تريدها للخلاط بواسطة مفتاح التحكم بالسرعة الفريد هذا.

      وظيفة مبرمجة لسحق الثلج

      وظيفة مبرمجة لسحق الثلج

      يؤدي المحرك إلى تشغيل عمليات متتابعة ومبرمجة مسبقًا لسحق الثلج بسهولة بلمسة زر واحدة

      زر نبضي بكبسة واحدة وزر شراب الفاكهة

      زر نبضي بكبسة واحدة وزر شراب الفاكهة

      زر اعداد سرعة نبضي للتحكم في تشغيل ما تشاء، وزر لشراب الفاكهة لتحضير عصائر الفواكه الكثيفة الأفضل مذاقًا بضغطة واحدة.

      ملوق لخلط المكوّنات بسهولة

      ملوق لخلط المكوّنات بسهولة

      تضمن الملعقة المفيدة لخلاط Philips عملية تحريك آمنة أثناء خلط المكونات.

      قابلة للغسل في الجلاية، باستثناء الوحدة الرئيسية والشفرات

      قابلة للغسل في الجلاية، باستثناء الوحدة الرئيسية والشفرات

      كل الأجزاء قابلة للغسل في الجلاية، باستثناء الوحدة الرئيسية والشفرات.

      شفرة ProBlend 6 النجمية للخفق والتقطيع بفعالية

      شفرة ProBlend 6 النجمية للخفق والتقطيع بفعالية

      خلاط Philips مع تقنية ProBlend 6 المبتكرة لخفق الفواكه وتقطيع الخضار وسحق الثلج بفعالية قصوى.

      تنظيف سهل بفضل الشفرة القابلة للفك

      تنظيف سهل بفضل الشفرة القابلة للفك

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        عدد إعدادات السرعة
        4
        ميزات المنتج
        • مخزن لسلك الطاقة
        • أقدام مقاومة للانزلاق

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        800  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        سعة الدورق
        2  لتر
        سعة الإبريق
        2  لتر
        طول سلك الطاقة
        1  أمتار
        السعة الفعلية
        1.5  لتر

      • التصميم

        اللون
        بلاتين

      • اللون الخارجي

        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        دورق مواد
        الزجاج
        مواد الهيكل الرئيسي
        الألمنيوم

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