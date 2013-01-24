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Daily Collection

خلاط

HR2102/03
التصنيف الإجمالي / 5
3 الجوائز
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام عصير طازج وتحضير سهل للطعام عصير طازج وتحضير سهل للطعام
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    Daily Collection خلاط

    HR2102/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    3 الجوائز

    عصير طازج وتحضير سهل للطعام

    إن هذا الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك 400 واط ودورق بسعة 1.5 ليتر وشفرة نجمية خماسية مسننة لتمكينك من الحصول على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط

    عصير طازج وتحضير سهل للطعام

    إن هذا الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك 400 واط ودورق بسعة 1.5 ليتر وشفرة نجمية خماسية مسننة لتمكينك من الحصول على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً! إكتشف كلّ المميزات

    عصير طازج وتحضير سهل للطعام

    إن هذا الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك 400 واط ودورق بسعة 1.5 ليتر وشفرة نجمية خماسية مسننة لتمكينك من الحصول على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط

    عصير طازج وتحضير سهل للطعام

    إن هذا الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك 400 واط ودورق بسعة 1.5 ليتر وشفرة نجمية خماسية مسننة لتمكينك من الحصول على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً! إكتشف كلّ المميزات

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      عصير طازج وتحضير سهل للطعام

      مع محرك وشفرة فائقي القوة

      • 400 واط
      • دورق بلاستيكي سعة 1,5 لتر
      • مع أداة فرم مصغّرة
      • شفرة مسننة نجمية خماسية الشكل
      محرك فعّال بقوة 400 واط

      محرك فعّال بقوة 400 واط

      محرك قوي بقدرة 400 واط لخلط فعّال.

      شفرة نجمية خماسية مسننة للخلط والمزج بطريقة فعالة

      شفرة نجمية خماسية مسننة للخلط والمزج بطريقة فعالة

      ستتمكّن الشفرة المصممة حديثًا من خلط وقطع المكونات بطريقة فعالة وتحضير شراب الفاكهة المثالي لك ولعائلتك.

      أداة فرم مصغّرة لفرم المكونات الناعمة

      أداة فرم مصغّرة لفرم المكونات الناعمة

      استخدم ملحق أداة الفرم المصغّرة لفرم أي مكونات ناعمة كالأعشاب والفلفل الحار والبصل واللحوم.

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.

      تشغيل نبضي لخلط أفضل

      تشغيل نبضي لخلط أفضل

      يمكنك استخدام وضع "النبض" للتحكم بدرجة الخلط والوقت براحة تامة.

      مؤشر القفل لـ "جاهز للاستخدام"

      مؤشر القفل لـ "جاهز للاستخدام"

      سيعلمك مؤشر القفل البسيط الذي يسهل تمييزه بأن الجهاز معدّ للاستخدام بطريقة آمنة.

      سكب محسّن بفضل فتحة السكب الجديدة

      سكب محسّن بفضل فتحة السكب الجديدة

      سيمنع التصميم الجديد لفتحة السكب التسرّب بعد السكب في الزجاجة.

      مقبض مريح للإبهام

      مقبض مريح للإبهام

      إنّ المقبض الجديد مزوّد بوضعية مريحة للإبهام لتتمكن من حمل الدورق بسهولة.

      إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

      إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

      وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      مع ضمان عالمي لمدة سنتين.

      دورق مقاوم للكسر

      دورق مقاوم للكسر

      تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.

      دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

      تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        أداة فرم مصغّرة
        نعم

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض وبيج
        مادة دورق الخلاط
        SAN
        مادة الغطاء
        PP
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات العامّة

        إعداد السرعة
        2 وزر نبضي
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        400  واط
        فولتية
        220-240 فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        السعة القصوى للدورق
        1.5 لتر
        سعة الدورق الكبيرة
        1.25  لتر
        سعة أداة الفرم المصغّرة
        120  مل
        طول سلك الطاقة
        0.85  أمتار

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