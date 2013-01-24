مجموعة جديدة كل يوم
يساعدك هذا الخلاط من Philips على تقديم مجموعة متنوعة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك. كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير عصائر الفاكهة المغذية. فبفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة، باتت إمكانية الخلط لا متناهية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مجموعة جديدة كل يوم
يساعدك هذا الخلاط من Philips على تقديم مجموعة متنوعة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك. كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير عصائر الفاكهة المغذية. فبفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة، باتت إمكانية الخلط لا متناهية. إكتشف كلّ المميزات
مجموعة جديدة كل يوم
يساعدك هذا الخلاط من Philips على تقديم مجموعة متنوعة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك. كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير عصائر الفاكهة المغذية. فبفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة، باتت إمكانية الخلط لا متناهية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مجموعة جديدة كل يوم
يساعدك هذا الخلاط من Philips على تقديم مجموعة متنوعة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك. كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير عصائر الفاكهة المغذية. فبفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة، باتت إمكانية الخلط لا متناهية. إكتشف كلّ المميزات
استخدم المطحنة لطحن المكونات الرطبة والجافة في ثوانٍ مثل حبوب البن والأعشاب المجففة والفلفل الحار والفلفل الحلو.
تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.
يمكنك السحق والخفق بأفضل جودة بفضل هذه الشفرات المتينة والبالغة الحدة.
نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.
كل القطع قابلة للغسل بأمان في غسالة الأطباق باستثناء قاعدة خفق Philips.
يمكنك سحق الثلج باستخدام هذا الزر السهل الدفع.
اضبط الخلاط على السرعة التي تريدها بواسطة هذا المفتاح السهل الاستخدام.
المواصفات التقنية
الملحقات
المواصفات العامّة
مواصفات التصميم