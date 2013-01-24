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Viva Collection

خلاط

HR2161/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • مجموعة جديدة كل يوم مجموعة جديدة كل يوم مجموعة جديدة كل يوم
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    Viva Collection خلاط

    HR2161/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    مجموعة جديدة كل يوم

    يساعدك هذا الخلاط من Philips على تقديم مجموعة متنوعة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك. كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير عصائر الفاكهة المغذية. فبفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة، باتت إمكانية الخلط لا متناهية. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط

    مجموعة جديدة كل يوم

    يساعدك هذا الخلاط من Philips على تقديم مجموعة متنوعة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك. كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير عصائر الفاكهة المغذية. فبفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة، باتت إمكانية الخلط لا متناهية. إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة جديدة كل يوم

    يساعدك هذا الخلاط من Philips على تقديم مجموعة متنوعة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك. كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير عصائر الفاكهة المغذية. فبفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة، باتت إمكانية الخلط لا متناهية. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط

    مجموعة جديدة كل يوم

    يساعدك هذا الخلاط من Philips على تقديم مجموعة متنوعة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك. كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير عصائر الفاكهة المغذية. فبفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة، باتت إمكانية الخلط لا متناهية. إكتشف كلّ المميزات

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      مجموعة جديدة كل يوم

      اخفقي مشروبات الفاكهة والحساء اللذيذ والعصائر الصحية

      • تبلغ قوته 600 واط
      • دورق بلاستيكي سعة 2 لتر
      • بمطحنة
      • زر نبضي لسحق الثلج
      تطحن المطحنة المكونات الرطبة والجافة لنتائج نهائية متنوعة

      تطحن المطحنة المكونات الرطبة والجافة لنتائج نهائية متنوعة

      استخدم المطحنة لطحن المكونات الرطبة والجافة في ثوانٍ مثل حبوب البن والأعشاب المجففة والفلفل الحار والفلفل الحلو.

      دورق مقاوم للكسر

      دورق مقاوم للكسر

      تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.

      شفرات مسننة بالغة الحدة تدوم طويلاً

      شفرات مسننة بالغة الحدة تدوم طويلاً

      يمكنك السحق والخفق بأفضل جودة بفضل هذه الشفرات المتينة والبالغة الحدة.

      شفرات قابلة للفك

      شفرات قابلة للفك

      نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك بأمان في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك بأمان في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل بأمان في غسالة الأطباق باستثناء قاعدة خفق Philips.

      زر سحق الثلج

      زر سحق الثلج

      يمكنك سحق الثلج باستخدام هذا الزر السهل الدفع.

      عنصر تحكم بسرعات متعددة

      اضبط الخلاط على السرعة التي تريدها بواسطة هذا المفتاح السهل الاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        600  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        سعة دورق الخلاط
        2  ل
        سعة الدورق الكبيرة
        1.5  ل
        سعة المطحنة
        450  مل

      • الملحقات

        خلاط ومطحنة
        نعم

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        السرعات
        متغيرة

      • مواصفات التصميم

        مادة الغطاء
        PP
        دورق مواد
        SAN
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        اللون (الألوان)
        أبيض ولافندر

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