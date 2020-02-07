نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة
تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية الرباعية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 800 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة
تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية الرباعية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 800 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات
نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة
تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية الرباعية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 800 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة
تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية الرباعية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 800 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.
محرك قوي يتميز بقوته التي تبلغ 800 واط وكفاءته في استهلاك الطاقة من أجل الاستفادة من كفاءة استهلاك الطاقة والحصول في الوقت نفسه على نتائج خلط مثالية. تم تصميمه لتحقيق أعلى مستوى أداء باستخدام تقنية ProBlend Crush.
تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية الرباعية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 800 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي.
يتميز الدورق الكبير بسعة لترَين بسعة تشغيلية تبلغ 1,5 لتر لخلط مشروبات الفاكهة اللذيذة ومشاركتها مع كل أفراد العائلة أو الاحتفاظ بها لوقت لاحق
قمنا بتصميم مفتاح التحكم مع مقبض غير قابل للانزلاق لتتمكن من التحكم بسهولة أكثر بسرعة الخلاط. من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة - إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. فالأمر يعود إليك مع خيارات السرعة التي يمكنك التحكم فيها يدويًا.
تم تصميم وحدة الشفرة القابلة للفك لتستطيع تنظيفها بعناية أكبر. ويمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق أيضًا.
يمكن تنظيف كل قطع خلاط Philips في الجلاية بأمان.
يضمن لك الدورق الزجاجي المبتكر المضلّع تدفقًا مثاليًا للمكونات لنتائج خلط ناعمة جدًا.
يمكنك خلط المزائج لتصبح ناعمة بالكامل من خلال استخدام عناصر التحكم بالنبض يدويًا. فسيتم خفض مستوى كل الأجزاء والقطع باتجاه الشفرات لجولة جديدة من الخلط الناعم.
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