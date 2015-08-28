الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/31 450W nominal 1600W blocked power 1.7kg/min

HR2713/31
  • -{discount-value}

    Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/31 450W nominal 1600W blocked power 1.7kg/min

    HR2713/31

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/31 450W nominal 1600W blocked power 1.7kg/min

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/31 450W nominal 1600W blocked power 1.7kg/min

    الدلائل والمستندات

    الأسئلة المتداولة

    البحث

    البحث ضمن هذا المنتج

    إغلاق
    العودة إلى الصفحة

    الأسئلة المتداولة

    مقاطع فيديو حول كيفية التشغيل

    نتائج البحث عن

    النتائج:
    تسجيل منتجك