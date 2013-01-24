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Viva Collection

مفرمة لحوم

HR2727/50
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ
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    Viva Collection مفرمة لحوم

    HR2727/50
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

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      فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

      تصميم ممتاز للمحرك لفرم ما يصل إلى 2.9 كجم/الدقيقة

      • قوة 600 واط اسمية وقوة 2000 واط مقيّدة
      • 2.9 كجم/الدقيقة
      • الأسود والفضي
      • 2 أقراص طحن و4 ملحقات
      ملحق تحضير الكعك (لبلدان اتحاد أوروبا الغربية فقط)

      ملحق تحضير الكعك (لبلدان اتحاد أوروبا الغربية فقط)

      ملحق تحضير الكعك

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      يحفظ مخزن الملحقات كل ملحقات مفرمة اللحم من Philips بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة.

      أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

      أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

      تقلّص أداة التنظيف المبتكرة الثنائية الجوانب وقت التنظيف بنسبة 50%. فبعد الفرم، انقر بكل بساطة على شاشة الفرم فوق أداة التنظيف واغسلها تحت المياه الجارية. وبالتالي، لا عناء بعد اليوم لتنظيف ثقوب الشاشات المسدودة!

      مجموعة ثقوب وأداة تقطيع تضبط درجة الفرم بشكل تلقائي

      مجموعة ثقوب وأداة تقطيع تضبط درجة الفرم بشكل تلقائي

      يمكن تجميع السكين بشكل صحيح على برغي التغذية المعدني فقط

      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      آلة تحضير الكبه

      آلة تحضير الكبه

      صينية معدنية للحوم

      صينية معدنية للحوم

      أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

      أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

      صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

      صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

      قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

      قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        مصفاة من الفولاذ المقاوم للصدأ
        5 مم (متوسط)؛ 8 مم (خشن)
        سكين
        نعم
        آلة تحضير الكبه
        نعم
        قالب النقانق
        قطر 12 ملم؛ قطر 22 ملم
        صينية تخزين الملحقات
        نعم
        صينية اللحم
        معدنية
        غطاء للغبار بصينية اللحم
        نعم
        أداة التنظيف
        نعم
        ملحق الكعك
        نعم (لدول اتحاد أوروبا الغربية فقط)

      • التصميم

        اللون
        أسود وفضي

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240 فولت
        التردد
        50  هرتز
        السرعات
        1+ سرعة عكسية
        طاقة مقيّدة
        2000  واط
        طاقة إسمية
        600  واط

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      Eco passport - نظرة عامة حول مواصفات منتجنا الصديق للبيئة

      تهتم Philips بالبيئة والمجتمع عمومًا وتدعم بشدّة تصميم المنتجات الصديقة للبيئة.

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