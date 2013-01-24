تحضير عصير طازج بسهولة
باستخدام عصارة الحمضيات هذه، يمكنك إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. كما يمكن تخزين العصير بسهولة وغسل كل قطعها في غسالة الأطباق وذلك بفضل تصميمها الصغير الذي يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير عصير طازج بسهولة
باستخدام عصارة الحمضيات هذه، يمكنك إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. كما يمكن تخزين العصير بسهولة وغسل كل قطعها في غسالة الأطباق وذلك بفضل تصميمها الصغير الذي يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات
تحضير عصير طازج بسهولة
باستخدام عصارة الحمضيات هذه، يمكنك إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. كما يمكن تخزين العصير بسهولة وغسل كل قطعها في غسالة الأطباق وذلك بفضل تصميمها الصغير الذي يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير عصير طازج بسهولة
باستخدام عصارة الحمضيات هذه، يمكنك إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. كما يمكن تخزين العصير بسهولة وغسل كل قطعها في غسالة الأطباق وذلك بفضل تصميمها الصغير الذي يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات
حافظ على العصير طازجًا لمدة أطول في إبريق العصير هذا.
يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية