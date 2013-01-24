الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

عصارة الحمضيات

HR2746/80
العثور على الدعم لهذا المنتج
  • تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
    -{discount-value}

    عصارة الحمضيات

    HR2746/80
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل عصارة الليمون
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

      يمكنك اختيار ما بين العصير الصافي أو العصير مع بقايا الفاكهة

      • 1 لتر
      • 25 ملي واط
      • محدد بقايا الفاكهة والخضار
      • عكس تلقائي
      محدد بقايا الفاكهة والخضار

      محدد بقايا الفاكهة والخضار

      لعصير صافي أو مع بقايا الفاكهة.

      تصميم صغير الحجم

      يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.

      إبريق عصير

      حافظ على العصير طازجًا لمدة أطول في دورق العصير هذا.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        Yes
        غطاء للغبار
        Yes
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        سعة الإبريق
        1 L
        التردد
        50/60 Hz
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        Yes
        الفولتية
        220-240 V
        المادة باستثناء الإبريق
        PP
        محدد بقايا الفاكهة والخضار
        Yes
        اللون (الألوان)
        Bright white with orange accents
        كانسة بقايا الفاكهة والخضار
        Yes
        الطاقة
        25 W

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.