تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
يمكنك اختيار ما بين العصير الصافي أو العصير مع بقايا الفاكهة
- 1 لتر
- 25 ملي واط
- محدد بقايا الفاكهة والخضار
- عكس تلقائي
محدد بقايا الفاكهة والخضار
لعصير صافي أو مع بقايا الفاكهة.
تصميم صغير الحجم
يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.
إبريق عصير
حافظ على العصير طازجًا لمدة أطول في دورق العصير هذا.
المواصفات التقنية
-
المواصفات العامة
- أقدام مقاومة للانزلاق
-
Yes
- غطاء للغبار
-
Yes
- طول سلك الطاقة
-
1.2 m
- سعة الإبريق
-
1 L
- التردد
-
50/60 Hz
- مخزن لسلك الطاقة مدمج
-
Yes
- الفولتية
-
220-240 V
- المادة باستثناء الإبريق
-
PP
- محدد بقايا الفاكهة والخضار
-
Yes
- اللون (الألوان)
-
Bright white with orange accents
- كانسة بقايا الفاكهة والخضار
-
Yes
- الطاقة
-
25 W
المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا
-
إضافة منتج
-
إضافة منتج
-
إضافة منتج
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال أقر بذلك
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.