إعداد العصير في المنزل بسهولة
يمكنك بواسطة هذه العصارة إعداد العصير الطازج يومياً. ونظراً لتصميمها الصغير، فإن تخزينها سهل للغاية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعداد العصير في المنزل بسهولة
يمكنك بواسطة هذه العصارة إعداد العصير الطازج يومياً. ونظراً لتصميمها الصغير، فإن تخزينها سهل للغاية. إكتشف كلّ المميزات
إعداد العصير في المنزل بسهولة
يمكنك بواسطة هذه العصارة إعداد العصير الطازج يومياً. ونظراً لتصميمها الصغير، فإن تخزينها سهل للغاية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعداد العصير في المنزل بسهولة
يمكنك بواسطة هذه العصارة إعداد العصير الطازج يومياً. ونظراً لتصميمها الصغير، فإن تخزينها سهل للغاية. إكتشف كلّ المميزات
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية