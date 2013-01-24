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محضرة الطعام

HR7605/10
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التصنيف الإجمالي / 5
  • منتج متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة منتج متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة منتج متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة
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    محضرة الطعام

    HR7605/10
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    منتج متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة

    يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بأنه متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة ويوفر الوقت، لمعالجة كل المشاكل في المطبخ. بفضل هذا الجهاز الوحيد، يمكنك إنجاز 15 مهمة مختلفة بسرعة أكبر من الوقت الذي تستغرقه عادة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    محضرة الطعام

    منتج متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة

    يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بأنه متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة ويوفر الوقت، لمعالجة كل المشاكل في المطبخ. بفضل هذا الجهاز الوحيد، يمكنك إنجاز 15 مهمة مختلفة بسرعة أكبر من الوقت الذي تستغرقه عادة. إكتشف كلّ المميزات

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      منتج متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة

      جهاز تحضير طعام يسهل تخزينه

      • 350 واط
      • وعاء بسعة 2.1 ليتر
      توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

      توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

      يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.

      إنجاز أكثر من 15 وظيفة بسهولة تامة

      إنجاز أكثر من 15 وظيفة بسهولة تامة

      يأتي جهاز تحضير الطعام مجهزًا بـ 5 ملحقات مختلفة لإنجاز أكثر من 15 وظيفة مختلفة. تتميّز الملحقات بإمكانية استخدامها في الجلاية، وهي عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجن الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، وأقراص معدنية للتقطيع والطحن بحجم متوسط، والتحويل إلى حبيبات، بالإضافة إلى قرص الاستحلاب لتحضير الطعام مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.

      حجم صغير بما يكفي ليتّسع في أي خزانة

      حجم صغير بما يكفي ليتّسع في أي خزانة

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        عدد القطع/الأقراص
        3
        قطعة للبرش
        لبشر الخضار والفاكهة بحجم متوسط
        قطعة للتقطيع
        لتقطيع الخضار والفاكهة بحجم متوسط
        قطعة للتحويل إلى حبيبات
        لتحويل البطاطا والجبن إلى حبيبات
        قرص الاستحلاب
        • الخفق
        • خفق
        • الاستحلاب
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        • فرم
        • خفق
        • عجن
        • صنع البوريه
        • خلط

      • مواصفات التصميم

        غطاء
        PP
        المفتاح وحامل الأدوات
        POM
        وعاء وغطاء ودافع
        SAN
        قرص للتحويل إلى مستحلب
        ABS
        سكين معدني وقطع
        فولاذ لا يصدأ وABS

      • المواصفات التقنية

        المحرّك
        عالمي، التداخل مع الراديو/التلفزيون مخمّد
        الطاقة
        350  واط
        قدرة على خفق قالب حلوى
        250  غ
        محتوى الوعاء
        2.1  لتر
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        اللون (الألوان)
        أبيض مع تشطيبات باللون الأخضر المعدني
        أمان
        يحمي المحرك صمام قطع قابل لإعادة التعيين تلقائياً
        السرعات
        1 + إعداد نبضي
        طول سلك الطاقة
        75  سم

      • بلد المنشأ

        هنغاريا
        نعم

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