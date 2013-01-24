وفّر مساحة وجهد
وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7620/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وفّر مساحة وجهد
وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7620/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة! إكتشف كلّ المميزات
وفّر مساحة وجهد
وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7620/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وفّر مساحة وجهد
وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7620/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة! إكتشف كلّ المميزات
يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.
نتمتع محضرة الطعام بإعدادين للسرعة للاستخدام مع المكونات الصلبة أو الناعمة، بالإضافة إلى وظيفة السرعات المتفاوتة لتقطيع الثوم أو سحق الثلج على سبيل المثال.
تأتي محضرة الطعام مع 5 ملحقات تتيح لها أداء أكثر من 15 وظيفة مختلفة. والملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، والعديد من الأقراص المعدنية للتقطيع والطحن بحجم متوسط، بالإضافة إلى خلاط مضاد للكسر سعة 1.5 لتر لخلط مختلف أنواع المكونات وسحقها وخفقها. وقرص للتحويل إلى مستحلب لتحضير أطعمة مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.
بفضل محرك قوته 500 واط وإعدادي سرعة متفاوتة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية
يشغل التصميم العمودي الخاص مساحة أقل بنسبة 35% من محضرة الطعام المزودة بوعائين. وهذا من شأنه توفير مساحة لا بأس بها على طاولة المطبخ، مما يسمح باستخدام محضرة الطعام حتى في أصغر المطابخ.
المواصفات التقنية
مواصفات التصميم
الملحقات
بلد المنشأ