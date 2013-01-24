الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Daily Collection

محضرة الطعام

HR7620/70
التصنيف الإجمالي / 5
  • وفّر مساحة وجهد وفّر مساحة وجهد وفّر مساحة وجهد
    -{discount-value}

    Daily Collection محضرة الطعام

    HR7620/70
    التصنيف الإجمالي / 5

    وفّر مساحة وجهد

    وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7620/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection محضرة الطعام

    وفّر مساحة وجهد

    وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7620/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة! إكتشف كلّ المميزات

    وفّر مساحة وجهد

    وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7620/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection محضرة الطعام

    وفّر مساحة وجهد

    وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7620/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة! إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل food-processor
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      وفّر مساحة وجهد

      جهاز تحضير طعام ذو تصميم عمودي وحجم صغير

      • 500 واط
      • وعاء سعة 2 لتر
      توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

      توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

      يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      نتمتع محضرة الطعام بإعدادين للسرعة للاستخدام مع المكونات الصلبة أو الناعمة، بالإضافة إلى وظيفة السرعات المتفاوتة لتقطيع الثوم أو سحق الثلج على سبيل المثال.

      أداء أكثر من 15 وظيفة بسهولة

      أداء أكثر من 15 وظيفة بسهولة

      تأتي محضرة الطعام مع 5 ملحقات تتيح لها أداء أكثر من 15 وظيفة مختلفة. والملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، والعديد من الأقراص المعدنية للتقطيع والطحن بحجم متوسط، بالإضافة إلى خلاط مضاد للكسر سعة 1.5 لتر لخلط مختلف أنواع المكونات وسحقها وخفقها. وقرص للتحويل إلى مستحلب لتحضير أطعمة مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.

      محرك بقوة 500 واط لتحضير كميات كبيرة من الطعام والعجن الثقيل

      محرك بقوة 500 واط لتحضير كميات كبيرة من الطعام والعجن الثقيل

      بفضل محرك قوته 500 واط وإعدادي سرعة متفاوتة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية

      تصميم عمودي يتطلب مساحة أقل بنسبة 35% في المطبخ

      يشغل التصميم العمودي الخاص مساحة أقل بنسبة 35% من محضرة الطعام المزودة بوعائين. وهذا من شأنه توفير مساحة لا بأس بها على طاولة المطبخ، مما يسمح باستخدام محضرة الطعام حتى في أصغر المطابخ.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        500، الصين: 460  واط
        التردد
        50-60، الصين: 50  هرتز
        طول سلك الطاقة
        120  سم
        المحرّك
        عالمي، التداخل مع الراديو/التلفزيون مخمّد
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع وأزرق سماوي
        سعة وعاء الطحين
        500  غ
        سعة وعاء العجين
        830  غ
        سعة الوعاء للمواد الجافة
        2  ل
        سعة حجم وعاء المواد السائلة
        1.2  ل
        أمان
        • نظام قفل أمان لكشف الغطاء والوعاء
        • كابح ميكانيكي على حامل الأداة يتوقف ضمن ثانية ونصف الثانية
        السرعات
        2 + نبضة
        فولتية
        220-240 فولت، الصين: 220 فولت

      • مواصفات التصميم

        غطاء
        ABS
        المفتاح وحامل الأدوات
        ABS & POM
        وعاء وغطاء ودافع
        SAN & ABS
        قرص للتحويل إلى مستحلب
        ABS
        سكين معدني وقطع
        فولاذ لا يصدأ
        حامل للسكين
        PP و PET

      • الملحقات

        عدد القطع/الأقراص
        2
        قطعة للبرش
        للبرش المتوسط للخضار والفاكهة والجبن
        قطعة للتقطيع
        للتقطيع المتوسط للخضار والفاكهة
        قرص تحويل إلى مستحلب
        للخفق والخفق السريع والتحويل إلى مستحلب
        أداة عجن
        للعجن العادي، العجن الثقيل
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        • فرم
        • خفق
        • خفق
        • تفتيت
        • تقطيع
        • لفّ
        • هرس
        • فرم
        • خلط
        • عجن

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند