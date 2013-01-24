- التردد
-
50-60 Hz
- قطعة للتقطيع
-
لتقطيع للخضار والفاكهة بحجم متوسط
- Balloon beater
-
خفاقة معدنية، غطاء pom
- Shredding insert fine
-
لبشر الفاكهة والخضار بشكل ناعم
- سعة دورق الخفاقة
-
1.5 L
- طول سلك الطاقة
-
100، مزدوج العزل مع مقولب على الوصلة m
- الفولتية
-
220-240 V
- السرعات
-
2+ pulse
- محتوى الوعاء
-
3,6 و2,5 L
- السلامة
-
Automatic resettable cut-off protecting the motor
- قطعة للبرش
-
للبرش المتوسط للخضار والفاكهة
- سعة الوعاء للمواد الجافة
-
3.6 L
- Housing, blender lid, pusher, inlay bowl
-
بوليبروبيلين
- أداة عجن
-
لعجن كافة أنواع العجين وخلطها
- Bowl, lid, blender jar, blender cup, safety cap
-
SAN
- سكين معدني وقطع
-
فولاذ مقاوم للصدأ وABS
- سعة وعاء العجين
-
1250 g
- Blender handle, citrus press, kneading accessory
-
بوليبروبيلين
- خفاقة
-
للخفق والخفق السريع والتحويل إلى مستحلب
- التنظيف
-
- Blender beaker (1.5 l)
-
لخلط الفاكهة وهرسها ومزجها
- سعة وعاء الطحين
-
750 g
- عصارة الحمضيات
-
لعصر كميات كبيرة من الحمضيات
- Insert holder
-
أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
- قطعة للتحويل إلى حبيبات
-
For granulating potatoes
- الطاقة
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800 W
- سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
-
For medium slicing of vegetables and fruit
- سعة الوعاء للسوائل
-
1.8 L
- اللون (الألوان)
-
أبيض مع برتقالي ومشحات صفراء بلون الذرة
- المحرّك
-
عالمي، التداخل مع الراديو/التلفزيون مخمّد