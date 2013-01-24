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محضرة الطعام

HR7740
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  • تعددية استخدام بسهول تامة تعددية استخدام بسهول تامة تعددية استخدام بسهول تامة
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    محضرة الطعام

    HR7740
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      تعددية استخدام بسهول تامة

      قابلية تجميع كل القطع وفكها بفضل نظام Click&Go

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        التردد
        50-60 Hz
        قطعة للتقطيع
        لتقطيع للخضار والفاكهة بحجم متوسط
        Balloon beater
        خفاقة معدنية، غطاء pom
        Shredding insert fine
        لبشر الفاكهة والخضار بشكل ناعم
        سعة دورق الخفاقة
        1.5 L
        طول سلك الطاقة
        100، مزدوج العزل مع مقولب على الوصلة m
        الفولتية
        220-240 V
        السرعات
        2+ pulse
        محتوى الوعاء
        3,6 و2,5 L
        السلامة
        Automatic resettable cut-off protecting the motor
        قطعة للبرش
        للبرش المتوسط للخضار والفاكهة
        سعة الوعاء للمواد الجافة
        3.6 L
        Housing, blender lid, pusher, inlay bowl
        بوليبروبيلين
        أداة عجن
        لعجن كافة أنواع العجين وخلطها
        Bowl, lid, blender jar, blender cup, safety cap
        SAN
        سكين معدني وقطع
        فولاذ مقاوم للصدأ وABS
        سعة وعاء العجين
        1250 g
        Blender handle, citrus press, kneading accessory
        بوليبروبيلين
        خفاقة
        للخفق والخفق السريع والتحويل إلى مستحلب
        التنظيف
        • All accessories dishwashersafe
        • Easy clean button
        Blender beaker (1.5 l)
        لخلط الفاكهة وهرسها ومزجها
        سعة وعاء الطحين
        750 g
        عصارة الحمضيات
        لعصر كميات كبيرة من الحمضيات
        Insert holder
        أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
        قطعة للتحويل إلى حبيبات
        For granulating potatoes
        الطاقة
        800 W
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        For medium slicing of vegetables and fruit
        سعة الوعاء للسوائل
        1.8 L
        اللون (الألوان)
        أبيض مع برتقالي ومشحات صفراء بلون الذرة
        المحرّك
        عالمي، التداخل مع الراديو/التلفزيون مخمّد

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