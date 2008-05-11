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محضرة الطعام

HR7740/80
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  • استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ
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    محضرة الطعام

    HR7740/80
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      استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

      تجميع فوري مع نظام Click&Go

      نظام التجميع والتفكيك Click&Go

      نظام التجميع والتفكيك Click&Go

      يمكن مع نظام Click&Go تجميع وتفكيك الآلة بغضون ثوانٍ. ضع الوعاء في أي وضعية ثم أغلق الغطاء واضغط على الزر بكل بساطة.

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

      محرك قوي بقوة 800 واط

      محرك فعّال بقدرة 800 واط لتحضير كميات كبيرة بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        الطاقة
        800 W
        الفولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        أبيض مع برتقالي ومشحات صفراء بلون الذرة
        طول سلك الطاقة
        100، مزدوج العزل مع مقولب على الوصلة m
        قرص للبشر الناعم
        لبشر الفاكهة والخضار بشكل ناعم
        قطعة للتحويل إلى حبيبات
        لتحويل البطاطس إلى حبيبات
        التردد
        50 Hz
        المحرّك
        عالمي، التداخل مع الراديو/التلفزيون مخمّد
        سكين معدني وقطع
        فولاذ لا يصدأ وABS
        شفرة من فولاذ لا يصدأ
        للتقطيع والخلط والعجن والتصفية والخلط
        أداة عجن
        لعجن كافة أنواع العجين وخلطها
        خفاقة
        للخفق والخفق السريع والتحويل إلى مستحلب
        السرعات
        2 + نبضة
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        للتقطيع المتوسط للخضار والفاكهة
        السلامة
        قطع تلقائي قابل لإعادة التعيين يحمي المحرك
        خفاقة
        خفاقة معدنية، غطاء pom
        قطعة للبرش
        للبرش المتوسط للخضار والفاكهة
        محتوى الوعاء
        3.6 L
        وعاء الخلاط (1,5 ل)
        لخلط الفاكهة وهرسها ومزجها
        عصارة الحمضيات
        لعصر كميات كبيرة من الحمضيات
        قدرة على خفق قالب حلوى
        700 g
        مسكة خلاط، وعصارة الليمون، وأكسسوار العجن
        بوليبروبيلين
        التنظيف
        • يمكن غسل كافة الأكسسوارات في غسالة الصحون الآلية
        • زر التنظيف السهل
        غطاء، وغطاء خلاط، ودافع، ووعاء من الداخل
        بوليبروبيلين
        حامل القطعة
        أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
        وعاء، وغطاء، ودورق خلاط، وكوب خلاط، وغطاء حماية
        SAN
        علبة تخزين، وقرص للتحويل إلى مستحلب
        بوليبروبيلين

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