يتميز جهاز تحضير الطعام المتطور هذا ببعض التقنيات الأكثر تقدمًا. ويضمن نظام SmartControl الفريد الذي يحدد أفضل الإعدادات لكل استخدام تلقائيًا تعدد الاستخدامات فيه.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
محضرة الطعام
قوة متعددة الاستخدامات
يتميز جهاز تحضير الطعام المتطور هذا ببعض التقنيات الأكثر تقدمًا. ويضمن نظام SmartControl الفريد الذي يحدد أفضل الإعدادات لكل استخدام تلقائيًا تعدد الاستخدامات فيه.
قوة متعددة الاستخدامات
يتميز جهاز تحضير الطعام المتطور هذا ببعض التقنيات الأكثر تقدمًا. ويضمن نظام SmartControl الفريد الذي يحدد أفضل الإعدادات لكل استخدام تلقائيًا تعدد الاستخدامات فيه.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
محضرة الطعام
قوة متعددة الاستخدامات
يتميز جهاز تحضير الطعام المتطور هذا ببعض التقنيات الأكثر تقدمًا. ويضمن نظام SmartControl الفريد الذي يحدد أفضل الإعدادات لكل استخدام تلقائيًا تعدد الاستخدامات فيه.