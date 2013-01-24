تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 4 في 1 ويأتي مزودًا بوعاء سعة 2,1 لتر وخلاط سعة 1,75 لتر ومطحنة وعصارة. أما الملحقات فتسمح لك بالاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة. استخدم تقنية PowerChop للحصول على نتائج تقطيع مثالية إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 4 في 1 ويأتي مزودًا بوعاء سعة 2,1 لتر وخلاط سعة 1,75 لتر ومطحنة وعصارة. أما الملحقات فتسمح لك بالاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة. استخدم تقنية PowerChop للحصول على نتائج تقطيع مثالية إكتشف كلّ المميزات
تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 4 في 1 ويأتي مزودًا بوعاء سعة 2,1 لتر وخلاط سعة 1,75 لتر ومطحنة وعصارة. أما الملحقات فتسمح لك بالاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة. استخدم تقنية PowerChop للحصول على نتائج تقطيع مثالية إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 4 في 1 ويأتي مزودًا بوعاء سعة 2,1 لتر وخلاط سعة 1,75 لتر ومطحنة وعصارة. أما الملحقات فتسمح لك بالاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة. استخدم تقنية PowerChop للحصول على نتائج تقطيع مثالية إكتشف كلّ المميزات
تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.
تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!
للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. أما إعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) فهو مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو تقطيعها إلى شرائح صغيرة أو بشرها أو تقشيرها.
يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.
إن الملحقات القابلة للغسل في آلة غسل الصحون هي أداة العجن لخلط وعجن قوالب الحلوى والعجين. وتتضمن سكين تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة لتر واحد لخفق مختلف المكونات وسحقها وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قرص التحويل إلى مستحلب لتحضير وصفات مثل القشدة المخفوقة والمايونيز، ومطحنة بفرّامة لطحن حبوب البن مثلاً
يتميّز الدورق المقاوم للكسر سعة 1,75 لتراً بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في مرة واحدة.
قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن
كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.
إعداد 4 في 1 بحجم صغير: جهاز تحضير الطعام وخلاط وعصارة ومطحنة، لتحضير وصفات متعددة ومختلفة.
تسمح لك سعة الوعاء الكبيرة بتخزين الملحقات في داخله
يمكنك اختيار ببساطة القرص المناسب (التقطيع والفرم والتحويل إلى حبيبات والتقطيع الرفيع) لتحضير طعامك المفضل ووضعه على حامل القرص.
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