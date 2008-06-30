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Pure Essentials Collection

محضرة الطعام

HR7774/30
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  • أداء ممتاز بلا عناء أداء ممتاز بلا عناء أداء ممتاز بلا عناء
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    Pure Essentials Collection محضرة الطعام

    HR7774/30
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      أداء ممتاز بلا عناء

      جهاز فعال لتحضير الطعام مع أنبوب ووعاء بحجم أكبر

      • 1000 واط
      • مدمج 2 في 1
      • وعاء بسعة 3.4 ليتر
      7 ملحقات تؤدي أكثر من 30 وظيفة بسهولة

      7 ملحقات تؤدي أكثر من 30 وظيفة بسهولة

      تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في الجلاية بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاط مضاد للكسر سعة 1,5 ليتر لخلط مكونات مختلفة وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى عصارة حمضيات لعصر الحمضيات، وأداة خفق بالونية الشكل لخفق المخيض الخفيف بشكل سريع واستخدامه.

      أنبوب تغذية كبير جداً يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار

      أنبوب تغذية كبير جداً يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار

      أنبوب تغذية كبير جدًا يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار كي لا تضطر إلى تقطيعها بعد الآن.

      يستوعب ما يصل إلى 7 حصص في مرحلة واحدة مع وعاء بحجم XL

      يستوعب ما يصل إلى 7 حصص في مرحلة واحدة مع وعاء بحجم XL

      يسمح الوعاء الكبير جدًا بتحضير أكبر كمية ممكنة دفعة واحدة: سعة 2 لتر من الحساء، وعجين بوزن 1.7 كجم، وبياض مستخرج من 7 بيضات.

      تصميم 2 في 1 صغير يوفر المساحة

      تصميم 2 في 1 صغير يوفر المساحة

      تصميم صغير يلائم الخلاط أو الوعاء لتوفير مساحة على الطاولة

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

      شفرة قابلة للضبط لشرائح بعرض 1 إلى 7 مم

      مع شفرة التقطيع القابلة للضبط، يمكنك تقطيع شرائح بسماكة تبدأ من 1 مم وتصل إلى 7 مم.

      محرك بقوة 1000 واط

      مع المحرك الفعال بقوة 1000 واط لجهاز تحضير الطعام هذا من Philips، يمكنك ضبط السرعة بدقة للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        الصين
        نعم
        الطاقة
        1000 W
        الفولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        سعة دورق الخفاقة
        1.5 L
        طول سلك الطاقة
        120 cm
        غطاء
        ABS
        التردد
        50-60 Hz
        أداة عجن
        للعجن العادي، العجن الثقيل، خلط العجين، خلط
        خفاقة
        أداة خفق مزدوجة للخفق والخفق السريع والخلط والاستحلاب
        سعة وعاء العجين
        1700 g
        السرعات
        سرعات متغيرة
        سعة الوعاء للمواد الجافة
        3.4 L
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        • فرم
        • خفق
        • خفق
        • تفتيت
        • تقطيع
        • لفّ
        • هرس
        • فرم
        السلامة
        لكشف الغطاء والوعاء، كابح ميكانيكي بسرعة 1.5 ثانية
        سعة وعاء الطحين
        1000 g
        سعة الوعاء للسوائل
        2 L
        مفتاح التحكم بالسرعة
        ألمنيوم غير لامع
        عصارة الحمضيات
        لعصر الحمضيات
        وعاء مع غطاء وخفاقة
        SAN
        كتيّب الوصفات
        نعم
        عدد القطع/الأقراص
        2
        أقراص، شفرة للتقطيع
        فولاذ مقاوم للصدأ
        أزرار بوظائف
        نبض، ثلج
        قرص برش قابل للقلب
        للبرش الخشن أو الناعم
        قرص تقطيع قابل للضبط
        لشرائح من الفاكهة والخضار بعرض 1 إلى 7 مم
        خفاقة مقاوم للكسر
        • خفق
        • سحق
        • تشكيل رغوة
        • طحن
        • صنع البوريه
        • مجانسة
        • تسييل
        • طحن
        • خفق
        • تحريك
        أداة للعجن، عصارة حمضيات
        PP
        دافع، دافع داخلي
        ABS, SAN
        حامل للسكين، خفاقة
        POM

      • المواصفات العامة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم

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