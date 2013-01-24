فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة
رأسا الفرشاة البديلة HX2012/30 (حزمة من قطعتَين) لفرشاة الأسنان الكهربائية Sensiflex من Philips Sonicare إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة
رأسا الفرشاة البديلة HX2012/30 (حزمة من قطعتَين) لفرشاة الأسنان الكهربائية Sensiflex من Philips Sonicare إكتشف كلّ المميزات