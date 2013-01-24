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Sensiflex

رؤوس لفرشاة Sonicare

HX2012
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التصنيف الإجمالي / 5
  • فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة
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    Sensiflex رؤوس لفرشاة Sonicare

    HX2012
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة

    رأسا الفرشاة البديلة HX2012/30 (حزمة من قطعتَين) لفرشاة الأسنان الكهربائية Sensiflex من Philips Sonicare إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Sensiflex رؤوس لفرشاة Sonicare

    فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة

    رأسا الفرشاة البديلة HX2012/30 (حزمة من قطعتَين) لفرشاة الأسنان الكهربائية Sensiflex من Philips Sonicare إكتشف كلّ المميزات

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      فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة

      رأسان لفرشاة Sonicare

      • 2 قمع وصمام
      نظام حماية اللثة

      نظام حماية اللثة

      يتكيّف نظام حماية اللثة الحائز براءة اختراع من Philips Sonicare للحفاظ على الضغط المثالي أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة

      لتنظيف مساحات الأسنان المرئية

      لتنظيف مساحات الأسنان المرئية

      لتنظيف مساحات الأسنان المرئية، بينما يستهدف الرأس النشط البلاك الذي يصعب الوصول إليه بين الأسنان.

      أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي

      أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي

      المواصفات التقنية

      • أداء التنظيف

        رؤوس الفرشاة
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