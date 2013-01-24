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Sensiflex

رؤوس لفرشاة Sonicare

HX2014
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التصنيف الإجمالي / 5
  • فراشي Sensiflex البديلة فراشي Sensiflex البديلة فراشي Sensiflex البديلة
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    Sensiflex رؤوس لفرشاة Sonicare

    HX2014
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    فراشي Sensiflex البديلة

    فراشي Sensiflex البديلة. استبدل رأس فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips كل 6 أشهر للحفاظ على أدائها المثالي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Sensiflex رؤوس لفرشاة Sonicare

    فراشي Sensiflex البديلة

    فراشي Sensiflex البديلة. استبدل رأس فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips كل 6 أشهر للحفاظ على أدائها المثالي. إكتشف كلّ المميزات

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      فراشي Sensiflex البديلة

      رأس بديل لفراشي الأسنان Sonicare

      • حزمة من 4 عناصر
      نظام حماية اللثة

      نظام حماية اللثة

      يتكيّف نظام حماية اللثة الحائز براءة اختراع من Philips Sonicare للحفاظ على الضغط المثالي أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة

      لتنظيف مساحات الأسنان المرئية

      لتنظيف مساحات الأسنان المرئية

      لتنظيف مساحات الأسنان المرئية، بينما يستهدف الرأس النشط البلاك الذي يصعب الوصول إليه بين الأسنان.

      أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي

      أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي

      المواصفات التقنية

      • أداء التنظيف

        رؤوس الفرشاة
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