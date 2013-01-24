فراشي Sensiflex البديلة
فراشي Sensiflex البديلة. استبدل رأس فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips كل 6 أشهر للحفاظ على أدائها المثالي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فراشي Sensiflex البديلة
فراشي Sensiflex البديلة. استبدل رأس فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips كل 6 أشهر للحفاظ على أدائها المثالي. إكتشف كلّ المميزات