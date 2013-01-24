لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة
من منا لا يحب الابتسامة البيضاء الناصعة؟ دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية HealthyWhite من Sonicare قدرتها على إزالة البقع اليومية في غضون أسبوعَين فقط مع استخدام منتظم لوضع التنظيف والتبييض. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة
من منا لا يحب الابتسامة البيضاء الناصعة؟ دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية HealthyWhite من Sonicare قدرتها على إزالة البقع اليومية في غضون أسبوعَين فقط مع استخدام منتظم لوضع التنظيف والتبييض. إكتشف كلّ المميزات
أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.
دقيقتان في وضع التنظيف، مع 30 ثانية إضافية في وضع التبييض للتركيز على الأسنان الأمامية التي يمكن رؤيتها. تزيل البقع اليومية، مثل بقع القهوة والشاي والتبغ وعصير العنب الأحمر. كذلك تبيّض الأسنان بدرجتين في غضون أسبوعَين فقط.*
فرشاة أسنان Sonicare من Philips مع وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف ولكن دقيق للثة الحساسة
يصل الإجراء الديناميكي والفريد الذي تتميّز به فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips برفق وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان والتي تمتدّ على طول خط اللثة.
يسهّل عنق رأس فرشاة الأسنان هذه المزويّ بشكل فريد إمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية مما يزيل اللويحات السنية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.
استخدام فرشاة الأسنان Philips Sonicare الكهربائية آمن على: سنادات الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة سريعًا عند استخدامها على سنادات الأسنان)، وحالات ترميم الأسنان (الحشوات، والتيجان، والكسوات الخزفية) والجيوب المحيطة بالأسنان.
تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية
يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان
موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر
لعملية تنظيف يومية استثنائية. يساعد في الحفاظ على نتيجة التبييض.
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العناصر المرفقة
التصميم واللون الخارجي
أداء التنظيف
سهولة الاستعمال
المواصفات التقنية
الطاقة
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