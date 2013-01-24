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Philips Sonicare FlexCare

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6982/10
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
Sonicare
  • تنظيف متقن تنظيف متقن تنظيف متقن
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    Philips Sonicare FlexCare فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6982/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنظيف متقن

    تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare FlexCare فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تنظيف متقن

    تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم. إكتشف كلّ المميزات

    تنظيف متقن

    تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare FlexCare فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تنظيف متقن

    تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم. إكتشف كلّ المميزات

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      تنظيف متقن

      • 3 أوضاع
      • رأسان للفرشاة
      • مُعقِّم رأس فرشاة بالأشعة فوق البنفسجية
      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      يصل الإجراء الديناميكي والفريد الذي تتميّز به فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips برفق وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان والتي تمتدّ على طول خط اللثة.

      عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

      عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

      يسهّل عنق رأس فرشاة الأسنان هذه المزويّ بشكل فريد إمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية مما يزيل اللويحات السنية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

      أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

      أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.

      أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

      أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

      استخدام فرشاة الأسنان Philips Sonicare الكهربائية آمن على: سنادات الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة سريعًا عند استخدامها على سنادات الأسنان)، وحالات ترميم الأسنان (الحشوات، والتيجان، والكسوات الخزفية) والجيوب المحيطة بالأسنان.

      تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

      تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

      توفّر فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips تنظيفًا مثاليًا بين الأسنان وعلى طول خط اللثة للاستمتاع بلثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين فقط.

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

      يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

      برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

      برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

      تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية

      خمسة أوضاع مختلفة لتجربة تنظيف أفضل

      خمسة أوضاع مختلفة لتجربة تنظيف أفضل

      تتضمن الأوضاع الثلاث وضع تنظيف لتوفير عملية تنظيف متميزة في غضون دقيقتين إضافة إلى وضع اللثة الحساسة لتنظيف لطيف لكن دقيق للثة. أما الوضع الثالث فهو وضع التدليك لتنشيط خلايا اللثة.

      مُعقِّم رؤوس فرشاة بالأشعة فوق البنفسجية - فرشاة أنظف وصحة أفضل للفم

      تعقيم وشحن وتخزين في منتج واحد. يساعد مُعقِّم رؤوس الفرشاة بالأشعة فوق البنفسجية في إبقاء رأس الفرشاة خاليًا من البكتريا. فهو يقتل حتى 99% من البكتريا والفيروسات.*

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        Sensitive
        تنظيف لطيف على الأسنان واللثة
        التدليك
        تدليك منعش
        وضعان لعادات التنظيف اليومية
        Go Care وMax Care

      • العناصر المرفقة

        المقابض
        1 FlexCare
        رؤوس الفرشاة
        • 1 ProResults قياسي
        • 1 ProResults صغير
        الشاحن
        1
        مُعقِّم بالأشعة فوق البنفسجية
        نعم
        حقيبة سفر
        1 طري

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أبيض وأخضر

      • أداء التنظيف

        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        Performance
        إزالة حتى 83% من اللويحات السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها
        الفوائد الصحية
        تساعد في تحسين صحة اللثة
        فوائد التبييض
        لتبييض الأسنان لغاية درجتَين
        موقت
        SmarTimer وQuadpacer

      • سهولة الاستعمال

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى أسبوعين
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        مقبض
        • تصميم مريح
        • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى أسبوعين

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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