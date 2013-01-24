أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب
يمكنك استخدام أداة التشذيب Philips Nose 3300 لتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجب غير المرغوب فيه بفضل أداة تشذيب فعالة من الفولاذ المطلي بالكروم. كذلك، تتميّز أداة التشذيب هذه بتقنية Safe-Guard التي تضمن عملية تشذيب ناعمة على البشرة لتفادي الخدوش والجروح. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب
يمكنك استخدام أداة التشذيب Philips Nose 3300 لتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجب غير المرغوب فيه بفضل أداة تشذيب فعالة من الفولاذ المطلي بالكروم. كذلك، تتميّز أداة التشذيب هذه بتقنية Safe-Guard التي تضمن عملية تشذيب ناعمة على البشرة لتفادي الخدوش والجروح. إكتشف كلّ المميزات
أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب
يمكنك استخدام أداة التشذيب Philips Nose 3300 لتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجب غير المرغوب فيه بفضل أداة تشذيب فعالة من الفولاذ المطلي بالكروم. كذلك، تتميّز أداة التشذيب هذه بتقنية Safe-Guard التي تضمن عملية تشذيب ناعمة على البشرة لتفادي الخدوش والجروح. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب
يمكنك استخدام أداة التشذيب Philips Nose 3300 لتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجب غير المرغوب فيه بفضل أداة تشذيب فعالة من الفولاذ المطلي بالكروم. كذلك، تتميّز أداة التشذيب هذه بتقنية Safe-Guard التي تضمن عملية تشذيب ناعمة على البشرة لتفادي الخدوش والجروح. إكتشف كلّ المميزات
تضمن عناصر المقبض المطاطي الناعم الملمس طريقة حمل مثالية، حتى عندما يكون رطبًا لتوفير تحكم أفضل عند تشغيل الجهاز.
تتميّز أداة التشذيب SafeGuard الحصرية بأداة قص محمية برقاقة معدنية رفيعة لتجنب الخدوش والجروح. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم أداة القص للحؤول دون أن يعلق الشعر وتفادي سحب البشرة.
مقاومة للماء للتنظيف بسهولة تامة
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
الراحة
نظام الطاقة
الصيانة
سهولة الاستعمال