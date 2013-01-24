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Philips Norelco Nosetrimmer 3300

أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن والحاجب، Series 3000

NT9110/60
Norelco
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Norelco
  • أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب
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    Philips Norelco Nosetrimmer 3300 أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن والحاجب، Series 3000

    NT9110/60
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب

    يمكنك استخدام أداة التشذيب Philips Nose 3300 لتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجب غير المرغوب فيه بفضل أداة تشذيب فعالة من الفولاذ المطلي بالكروم. كذلك، تتميّز أداة التشذيب هذه بتقنية Safe-Guard التي تضمن عملية تشذيب ناعمة على البشرة لتفادي الخدوش والجروح. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Norelco Nosetrimmer 3300 أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن والحاجب، Series 3000

    أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب

    يمكنك استخدام أداة التشذيب Philips Nose 3300 لتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجب غير المرغوب فيه بفضل أداة تشذيب فعالة من الفولاذ المطلي بالكروم. كذلك، تتميّز أداة التشذيب هذه بتقنية Safe-Guard التي تضمن عملية تشذيب ناعمة على البشرة لتفادي الخدوش والجروح. إكتشف كلّ المميزات

    أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب

    يمكنك استخدام أداة التشذيب Philips Nose 3300 لتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجب غير المرغوب فيه بفضل أداة تشذيب فعالة من الفولاذ المطلي بالكروم. كذلك، تتميّز أداة التشذيب هذه بتقنية Safe-Guard التي تضمن عملية تشذيب ناعمة على البشرة لتفادي الخدوش والجروح. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Norelco Nosetrimmer 3300 أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن والحاجب، Series 3000

    أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب

    يمكنك استخدام أداة التشذيب Philips Nose 3300 لتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجب غير المرغوب فيه بفضل أداة تشذيب فعالة من الفولاذ المطلي بالكروم. كذلك، تتميّز أداة التشذيب هذه بتقنية Safe-Guard التي تضمن عملية تشذيب ناعمة على البشرة لتفادي الخدوش والجروح. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب

      • أداة تشذيب فعالة بواسطة أنبوب
      • قابلة للغسل بالكامل
      • بطارية AA مضمنة
      • مشطان للحواجب
      مقبض ناعم لأكبر قدر من التحكم

      مقبض ناعم لأكبر قدر من التحكم

      تضمن عناصر المقبض المطاطي الناعم الملمس طريقة حمل مثالية، حتى عندما يكون رطبًا لتوفير تحكم أفضل عند تشغيل الجهاز.

      أداة التشذيب Safeguard لتجنب سحب البشرة والخدوش والجروح

      أداة التشذيب Safeguard لتجنب سحب البشرة والخدوش والجروح

      تتميّز أداة التشذيب SafeGuard الحصرية بأداة قص محمية برقاقة معدنية رفيعة لتجنب الخدوش والجروح. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم أداة القص للحؤول دون أن يعلق الشعر وتفادي سحب البشرة.

      لسهولة الاستخدام والتنظيف

      لسهولة الاستخدام والتنظيف

      مقاومة للماء للتنظيف بسهولة تامة

      زاوية مثالية للوصول السهل والراحة التامة

      زاوية مثالية للوصول السهل والراحة التامة

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        أدوات التصفيف
        مشطان للحواجب

      • الراحة

        الاستخدام
        • زاوية مثالية للوصول السهل
        • مقبض ناعم مطلي لأقصى حد من التحكم

      • نظام الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        بطارية AA

      • الصيانة

        متانة
        غطاء للحماية
        ضمان
        ضمان عالمي لمدة سنتين

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        100% مقاومة للماء لسهولة الاستخدام والتنظيف

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