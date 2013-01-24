مقص للشعر فائق السهولة
تمنحك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه إمكانية ابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد إعداد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك المشط المخصص لاتباع المنحنيات الحصول على قصة شعر متوازية وناعمة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مقص للشعر فائق السهولة
تمنحك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه إمكانية ابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد إعداد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك المشط المخصص لاتباع المنحنيات الحصول على قصة شعر متوازية وناعمة.
مقص للشعر فائق السهولة
تمنحك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه إمكانية ابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد إعداد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك المشط المخصص لاتباع المنحنيات الحصول على قصة شعر متوازية وناعمة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مقص للشعر فائق السهولة
تمنحك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه إمكانية ابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد إعداد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك المشط المخصص لاتباع المنحنيات الحصول على قصة شعر متوازية وناعمة.
يتكيف المشط المخصص لتتبع تقاسيم الوجه مع كل المنحنيات لضمان الحصول على نتائج سريعة ومريحة.
سلسلة شفرات بتقنية الشحذ التلقائي ذات تصميم متموج عصري تقص الشعر بشكل محدد ومتساوٍ.
اختر الطول المطلوب من مجموعة متنوعة من إعدادات الطول المتاحة وثبّته.
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