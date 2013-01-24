مقص للشعر فائق السهولة
تسمح لك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه بابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك مشط اللحية الخفيفة للغاية الحصول على قصات قصيرة للغاية ومظهر لحية قصيرة لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مقص للشعر فائق السهولة
تسمح لك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه بابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك مشط اللحية الخفيفة للغاية الحصول على قصات قصيرة للغاية ومظهر لحية قصيرة لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام. إكتشف كلّ المميزات
مقص للشعر فائق السهولة
تسمح لك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه بابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك مشط اللحية الخفيفة للغاية الحصول على قصات قصيرة للغاية ومظهر لحية قصيرة لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مقص للشعر فائق السهولة
تسمح لك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه بابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك مشط اللحية الخفيفة للغاية الحصول على قصات قصيرة للغاية ومظهر لحية قصيرة لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام. إكتشف كلّ المميزات
اختر الطول المطلوب من مجموعة متنوعة من إعدادات الطول المتاحة وثبّته.
يتكيف المشط المخصص لتتبع تقاسيم الوجه مع كل المنحنيات لضمان الحصول على نتائج سريعة ومريحة.
مشط مخصص لقص الشعر القصير جدًا.
سلسلة شفرات بتقنية الشحذ التلقائي ذات تصميم متموج عصري تقص الشعر بشكل محدد ومتساوٍ.
نظام قص
سهولة الاستعمال
نظام الطاقة
التصميم
الملحقات
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