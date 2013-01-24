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Hairclipper series 1000

آلة قص الشعر

QC5050/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • مقص للشعر فائق السهولة مقص للشعر فائق السهولة مقص للشعر فائق السهولة
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    Hairclipper series 1000 آلة قص الشعر

    QC5050/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    مقص للشعر فائق السهولة

    تسمح لك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه بابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك مشط اللحية الخفيفة للغاية الحصول على قصات قصيرة للغاية ومظهر لحية قصيرة لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Hairclipper series 1000 آلة قص الشعر

    مقص للشعر فائق السهولة

    تسمح لك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه بابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك مشط اللحية الخفيفة للغاية الحصول على قصات قصيرة للغاية ومظهر لحية قصيرة لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام. إكتشف كلّ المميزات

    مقص للشعر فائق السهولة

    تسمح لك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه بابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك مشط اللحية الخفيفة للغاية الحصول على قصات قصيرة للغاية ومظهر لحية قصيرة لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Hairclipper series 1000 آلة قص الشعر

    مقص للشعر فائق السهولة

    تسمح لك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه بابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك مشط اللحية الخفيفة للغاية الحصول على قصات قصيرة للغاية ومظهر لحية قصيرة لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام. إكتشف كلّ المميزات

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      مقص للشعر فائق السهولة

      حدّد الطول، والقفل وزر الانطلاق

      • مشط لتتبع تقاسيم الوجه
      8 إعدادات طول مضمّنة لغاية 21 مم

      8 إعدادات طول مضمّنة لغاية 21 مم

      اختر الطول المطلوب من مجموعة متنوعة من إعدادات الطول المتاحة وثبّته.

      مشط لتتبع تقاسيم الوجه لسرعة وراحة لا مثيل لهما

      مشط لتتبع تقاسيم الوجه لسرعة وراحة لا مثيل لهما

      يتكيف المشط المخصص لتتبع تقاسيم الوجه مع كل المنحنيات لضمان الحصول على نتائج سريعة ومريحة.

      مشط للشعر القصير بطول 1,6 مم

      مشط للشعر القصير بطول 1,6 مم

      مشط مخصص لقص الشعر القصير جدًا.

      شفرات SteelWave بتقنية الشحذ التلقائي لنتائج دقيقة

      شفرات SteelWave بتقنية الشحذ التلقائي لنتائج دقيقة

      سلسلة شفرات بتقنية الشحذ التلقائي ذات تصميم متموج عصري تقص الشعر بشكل محدد ومتساوٍ.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        41  ملليمترًا
        عدد إعدادات الطول
        8,0
        مجموعة من إعدادات الطول
        لحد 21  ملليمترًا
        الدقة (حجم التدرجات)
        بدرجة 3 م  ملليمترًا
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي
        نعم
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ

      • سهولة الاستعمال

        مؤشر الشحن
        مؤشر LED واحد
        لا تحتاج إلى صيانة - لا حاجة إلى تزييت
        نعم

      • نظام الطاقة

        وقت الشحن
        • 8 ساعات
        • 12 ساعة
        وقت التشغيل
        • 35 دقيقة
        • 50 دقيقة
        الاستخدام
        سلكي/لاسلكي

      • التصميم

        الشكل
        Ergo

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم
        أدوات الحلاق
        مشط تسريح ومقصّ

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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