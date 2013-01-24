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arcitec

آلة حلاقة كهربائية

RQ1095/22
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
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    arcitec آلة حلاقة كهربائية

    RQ1095/22
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    arcitec آلة حلاقة كهربائية

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات. إكتشف كلّ المميزات

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    arcitec آلة حلاقة كهربائية

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات. إكتشف كلّ المميزات

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      أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

      ناعمة كلياً، حتى على الرقبة

      • مع نظام Jet Clean
      • مع شاشة LED
      إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

      إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

      ثلاثة رؤوس مستقلة مرنة في وحدة حلاقة تدور على محورها مع مدى حركة كامل. يضمن هذا المزيج الفريد من نوعه ملامسة مثالية للبشرة عند المنحنيات لالتقاط حتى أصعب الشعرات على الرقبة.

      رؤوس حلاقة ثلاثية المسار مع مساحة حلاقة أكبر بـ50%

      رؤوس حلاقة ثلاثية المسار مع مساحة حلاقة أكبر بـ50%

      تقدم مسارات الحلاقة الثلاثة لرؤوس الحلاقة الثلاثية المسار مساحة حلاقة 50% أكبر من المساحة العادية ورؤوس حلاقة دوارة أحادية المسار.

      تقنية رفع وقص فعالة

      تقنية رفع وقص فعالة

      يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      تشذيب دقيق بواسطة أنبوب

      تشذيب دقيق بواسطة أنبوب

      تقنية تشذيب بواسطة أنبوب مبتكرة لدقة رائعة وسهولة استدارة في شتى الاتجاهات. مثالية لتتبع خطوط الوجه وشذب الشاربين والسبلات الخدية.

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • رؤوس حلاقة ثلاثية المسار
        • نظام قص دقيق
        • تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • إمكانية الثني والاستدارة حول محورها
        • وحدة حلاقة محورية
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة ناعمة على البشرة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
        • قِفل للسفر
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • شحن سريع
        جاري الشحن
        ساعة واحدة
        وقت الحلاقة
        21 يومًا
        تنظيف
        • نظام التنظيف التلقائي
        • قابلة للغسل
        • مؤشر التنظيف

      • التصميم

        المواد
        • غطاء خارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ
        • لوحات جانبية من الألياف الكربونية
        اللون الخارجي
        • شاشة بطلاء انعكاسي
        • شاشة LED

      • الملحقات

        الحامل
        • علبة حفظ الطاقة والشحن
        • نظام Jet Clean
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

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