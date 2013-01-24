الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

مجموعة حلاقة

RQ10/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة
    -{discount-value}

    مجموعة حلاقة

    RQ10/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 10 مرات! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة حلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 10 مرات! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 10 مرات! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة حلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 10 مرات! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل shaver-replacement-blades
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      حافظ على حلاقة ناعمة

      قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

      • رؤوس ثلاثية المسار
      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      رؤوس حلاقة ثلاثية المسار مع مساحة حلاقة أكبر بـ50%

      رؤوس حلاقة ثلاثية المسار مع مساحة حلاقة أكبر بـ50%

      تقدم مسارات الحلاقة الثلاثة لرؤوس الحلاقة الثلاثية المسار مساحة حلاقة 50% أكبر من المساحة العادية ورؤوس حلاقة دوارة أحادية المسار.

      إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

      إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

      ثلاثة رؤوس مستقلة مرنة في وحدة حلاقة تدور على محورها مع مدى حركة كامل. يضمن هذا المزيج الفريد من نوعه ملامسة مثالية للبشرة عند المنحنيات لالتقاط حتى أصعب الشعرات على الرقبة.

      المواصفات التقنية

      • نظام الحلاقة

        مجموعة حلاقة
        1

      • مجموعة حلاقة

        يناسب أنواع المنتجات
        • 1050X
        • 1059X
        • 1090X
        • RQ1050
        • RQ1051
        • RQ1052
        • RQ1060
        • RQ1061
        • RQ1062
        • RQ1075
        • RQ1076
        • RQ1077
        • RQ1085
        • RQ1087
        • RQ1090
        • RQ1095

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند