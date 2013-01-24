العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- قاعدة للشحن
- فرشاة التنظيف
- سلك الطاقة
- غطاء للحماية
- حقيبة صغيرة للسفر
ملمس ناعم وبشرة ناعمة
تمنحك مجموعة أدوات الحلاقة 7000 من Philips ملمسًا ناعمًا لحلاقة سهلة. بالإضافة إلى ذلك، يتكيّف نظام GyroFlex الثنائي الأبعاد مع خطوط وجهك لحلاقة حتى أقصر الشعيرات بفضل شفرات DualPrecision." إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملمس ناعم وبشرة ناعمة
تمنحك مجموعة أدوات الحلاقة 7000 من Philips ملمسًا ناعمًا لحلاقة سهلة. بالإضافة إلى ذلك، يتكيّف نظام GyroFlex الثنائي الأبعاد مع خطوط وجهك لحلاقة حتى أقصر الشعيرات بفضل شفرات DualPrecision." إكتشف كلّ المميزات
ملمس ناعم وبشرة ناعمة
تمنحك مجموعة أدوات الحلاقة 7000 من Philips ملمسًا ناعمًا لحلاقة سهلة. بالإضافة إلى ذلك، يتكيّف نظام GyroFlex الثنائي الأبعاد مع خطوط وجهك لحلاقة حتى أقصر الشعيرات بفضل شفرات DualPrecision." إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملمس ناعم وبشرة ناعمة
تمنحك مجموعة أدوات الحلاقة 7000 من Philips ملمسًا ناعمًا لحلاقة سهلة. بالإضافة إلى ذلك، يتكيّف نظام GyroFlex الثنائي الأبعاد مع خطوط وجهك لحلاقة حتى أقصر الشعيرات بفضل شفرات DualPrecision." إكتشف كلّ المميزات
تقوم شفرات DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل والشعيرات القصيرة على حد سواء بشكل مريح. 1. فتحات لقص الشعر الطويل. 2. ثقوب لقص الشعيرات القصيرة.
يعمل نظام الشفرات الثنائية المضمن في ماكينات الحلاقة الكهربائية من Philips على رفع الشعيرات ليتم قصها بسهولة وبالتالي الحصول على حلاقة دقيقة.
إن نظام GyroFlex 2D لآلة الحلاقة الذي يتسم بميزة تتبع تقاسيم الوجه يتكيف بسهولة مع منحنيات وجهك، ويحدّ من الضغط وتحسس البشرة للحصول على حلاقة ناعمة.
تتيح لك ميزة سدّادة Aquatec للحلاقة الرطبة والجافّة لآلة الحلاقة الكهربائية اختيار طريقة الحلاقة التي تفضلها. يمكنك الحصول على حلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة باستخدام جيل أو رغوة حلاقة لتوفير مزيد من الراحة للبشرة.
ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.
تنزلق مساحة حلاقة خاصية SkinGlide المقاومة للاحتكاك على بشرتك بسلاسة للحصول على حلاقة قريبة وسهلة.
تمنحك بطاريات الليثيوم أيون الموفرة لاستهلاك الطاقة مرات حلاقة أكثر بعد كل عملية شحن. فما عليك سوى شحن الآلة لمدة ساعة واحدة للاستمتاع بوقت حلاقة لمدة 50 دقيقة. كذلك، يمكنك شحنها لـ 3 دقائق فقط للحصول على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة.
احصل على مظهر مثالي بفضل أداة التشذيب الدقيق SmartClick الناعمة على البشرة. فهي مثالية للشاربين والسوالف.
تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.
تشير شاشة LED متعددة المستويات إلى انخفاض مستوى البطارية والحاجة إلى استبدال الرأس وتشغيل ميزة قفل السفر. يتم استخدام ميزة قفل السفر لمنع تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ. اضغط على أي زر لمدة 3 ثوانٍ لتنشيط ميزة قفل السفر وبالتالي لمنع تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ. يظهر رمز القفل الأحمر عندما تكون ميزة قفل السفر قيد التشغيل.
تتميّز قاعدة الشحن القابلة للطي بتصميم يسمح بتخزينها حتى في الأماكن الضيّقة، فتتمكن بالتالي بشحنها في أي مكان وحملها معك أثناء السفر بسهولة تامة.
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