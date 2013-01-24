ملمس ناعم وبشرة ناعمة

تمنحك مجموعة أدوات الحلاقة 7000 من Philips ملمسًا ناعمًا لحلاقة سهلة. بالإضافة إلى ذلك، يتكيّف نظام GyroFlex الثنائي الأبعاد مع خطوط وجهك لحلاقة حتى أقصر الشعيرات بفضل شفرات DualPrecision." إكتشف كلّ المميزات