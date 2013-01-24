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Shaver series 7000 SensoTouch

آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

RQ1155/16
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • ملمس ناعم وبشرة ناعمة ملمس ناعم وبشرة ناعمة ملمس ناعم وبشرة ناعمة
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    Shaver series 7000 SensoTouch آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    RQ1155/16
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    ملمس ناعم وبشرة ناعمة

    تمنحك مجموعة أدوات الحلاقة 7000 من Philips ملمسًا ناعمًا لحلاقة سهلة. بالإضافة إلى ذلك، يتكيّف نظام GyroFlex الثنائي الأبعاد مع خطوط وجهك لحلاقة حتى أقصر الشعيرات بفضل شفرات DualPrecision." إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 7000 SensoTouch آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    ملمس ناعم وبشرة ناعمة

    تمنحك مجموعة أدوات الحلاقة 7000 من Philips ملمسًا ناعمًا لحلاقة سهلة. بالإضافة إلى ذلك، يتكيّف نظام GyroFlex الثنائي الأبعاد مع خطوط وجهك لحلاقة حتى أقصر الشعيرات بفضل شفرات DualPrecision." إكتشف كلّ المميزات

    ملمس ناعم وبشرة ناعمة

    تمنحك مجموعة أدوات الحلاقة 7000 من Philips ملمسًا ناعمًا لحلاقة سهلة. بالإضافة إلى ذلك، يتكيّف نظام GyroFlex الثنائي الأبعاد مع خطوط وجهك لحلاقة حتى أقصر الشعيرات بفضل شفرات DualPrecision." إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 7000 SensoTouch آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    ملمس ناعم وبشرة ناعمة

    تمنحك مجموعة أدوات الحلاقة 7000 من Philips ملمسًا ناعمًا لحلاقة سهلة. بالإضافة إلى ذلك، يتكيّف نظام GyroFlex الثنائي الأبعاد مع خطوط وجهك لحلاقة حتى أقصر الشعيرات بفضل شفرات DualPrecision." إكتشف كلّ المميزات

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      ملمس ناعم وبشرة ناعمة

      • DualPrecision و GyroFlex2D
      • استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة/شحن لساعة
      • أداة تشذيب دقيقة وحقيبة
      فتحات وثقوب القص لالتقاط حتى أقصر الشعيرات

      فتحات وثقوب القص لالتقاط حتى أقصر الشعيرات

      تقوم شفرات DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل والشعيرات القصيرة على حد سواء بشكل مريح. 1. فتحات لقص الشعر الطويل. 2. ثقوب لقص الشعيرات القصيرة.

      ترفع الشفرات المزوّدة بتقنية Lift & Cut المتقدمة الشعر لحلاقة أكثر دقة

      ترفع الشفرات المزوّدة بتقنية Lift & Cut المتقدمة الشعر لحلاقة أكثر دقة

      يعمل نظام الشفرات الثنائية المضمن في ماكينات الحلاقة الكهربائية من Philips على رفع الشعيرات ليتم قصها بسهولة وبالتالي الحصول على حلاقة دقيقة.

      تتكيّف الرؤوس التي تدور باتجاهين بسهولة مع منحنيات الوجه

      تتكيّف الرؤوس التي تدور باتجاهين بسهولة مع منحنيات الوجه

      إن نظام GyroFlex 2D لآلة الحلاقة الذي يتسم بميزة تتبع تقاسيم الوجه يتكيف بسهولة مع منحنيات وجهك، ويحدّ من الضغط وتحسس البشرة للحصول على حلاقة ناعمة.

      غلاف Aquatec لحلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة

      غلاف Aquatec لحلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة

      تتيح لك ميزة سدّادة Aquatec للحلاقة الرطبة والجافّة لآلة الحلاقة الكهربائية اختيار طريقة الحلاقة التي تفضلها. يمكنك الحصول على حلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة باستخدام جيل أو رغوة حلاقة لتوفير مزيد من الراحة للبشرة.

      تُغسل وتُنظف بسهولة

      تُغسل وتُنظف بسهولة

      ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.

      نعومة واحتكاك أقل مع ميزة SkinGlide للحد من تهيج البشرة

      نعومة واحتكاك أقل مع ميزة SkinGlide للحد من تهيج البشرة

      تنزلق مساحة حلاقة خاصية SkinGlide المقاومة للاحتكاك على بشرتك بسلاسة للحصول على حلاقة قريبة وسهلة.

      50 دقيقة الحلاقة بعد عملية شحن لمدة ساعة

      50 دقيقة الحلاقة بعد عملية شحن لمدة ساعة

      تمنحك بطاريات الليثيوم أيون الموفرة لاستهلاك الطاقة مرات حلاقة أكثر بعد كل عملية شحن. فما عليك سوى شحن الآلة لمدة ساعة واحدة للاستمتاع بوقت حلاقة لمدة 50 دقيقة. كذلك، يمكنك شحنها لـ 3 دقائق فقط للحصول على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة.

      نظام ترتيب وقص مثالي للشاربين والسبلات الخدية

      نظام ترتيب وقص مثالي للشاربين والسبلات الخدية

      احصل على مظهر مثالي بفضل أداة التشذيب الدقيق SmartClick الناعمة على البشرة. فهي مثالية للشاربين والسوالف.

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

      مؤشر بطارية مع مستويين ومؤشر قفل السفر

      تشير شاشة LED متعددة المستويات إلى انخفاض مستوى البطارية والحاجة إلى استبدال الرأس وتشغيل ميزة قفل السفر. يتم استخدام ميزة قفل السفر لمنع تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ. اضغط على أي زر لمدة 3 ثوانٍ لتنشيط ميزة قفل السفر وبالتالي لمنع تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ. يظهر رمز القفل الأحمر عندما تكون ميزة قفل السفر قيد التشغيل.

      قاعدة الشحن للحفاظ على آلة الحلاقة مشحونة بالكامل وجاهزة للاستخدام

      تتميّز قاعدة الشحن القابلة للطي بتصميم يسمح بتخزينها حتى في الأماكن الضيّقة، فتتمكن بالتالي بشحنها في أي مكان وحملها معك أثناء السفر بسهولة تامة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        تتبع دقيق
        نظام GyroFlex 2D يتسم بميزة تتبع تقاسيم الوجه
        نظام الحلاقة
        • نظام DualPrecision
        • تقنية رفع وقص فعالة
        SkinComfort
        خاصية SkinGlide
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة ناعمة على البشرة

      • سهولة الاستعمال

        جاري الشحن
        • ساعة واحدة
        • قابلة للشحن
        • شحن سريع لمدة 3 دقائق لحلاقة واحدة
        وقت الحلاقة
        50 دقيقة
        شاشة عرض
        • مؤشر بطارية ذو 2 مستويات
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر الشحن
        • قِفل للسفر
        • إشارة الشحن السريع
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • التصميم

        اللون الخارجي
        حلقات غير لامعة مطلية بالكروم

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ
        الحامل
        حامل شحن قابل للطي
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة ناعمة

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدال برأس RQ11 كل سنتين

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • قاعدة للشحن
      • فرشاة التنظيف
      • سلك الطاقة
      • غطاء للحماية
      • حقيبة صغيرة للسفر

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