بشرة محمية مع الحلاقة الرطبة أو الجافة
أصبح بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بشرة محمية مع الحلاقة الرطبة أو الجافة
أصبح بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة إكتشف كلّ المميزات
بشرة محمية مع الحلاقة الرطبة أو الجافة
أصبح بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بشرة محمية مع الحلاقة الرطبة أو الجافة
أصبح بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة إكتشف كلّ المميزات
اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.
استمتع بحلاقة مريحة، سواء أكانت رطبة أم جافة. يتميّز نظام الشفرات الذي نقدّمه بميزة الشحذ الذاتي وهو مزوّد برؤوس مستديرة لانزلاق سلس على البشرة مع حمايتها من الشقوق والجروح في الوقت نفسه.
تتكيّف رؤوس Flex التي تقوم بثلاث حركات مستقلة مع كل منحنيات وجهك لتمنحك ملامسة دقيقة مع البشرة ولحلاقة نظيفة حتى في أصعب المناطق، مثل الرقبة وخط الفكّ.
ستتمكّن من تشغيل الآلة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا، بعد شحنها لعشر ساعات. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.
ما عليك سوى إزالة رأس آلة الحلاقة وتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية
يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.
تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.
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