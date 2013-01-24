الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

AquaTouch

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

S1030/04
التصنيف الإجمالي / 5
  • بشرة محمية مع الحلاقة الرطبة أو الجافة بشرة محمية مع الحلاقة الرطبة أو الجافة بشرة محمية مع الحلاقة الرطبة أو الجافة
    -{discount-value}

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S1030/04
    التصنيف الإجمالي / 5

    بشرة محمية مع الحلاقة الرطبة أو الجافة

    أصبح بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة إكتشف كلّ المميزات

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    بشرة محمية مع الحلاقة الرطبة أو الجافة

    أصبح بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة إكتشف كلّ المميزات

    بشرة محمية مع الحلاقة الرطبة أو الجافة

    أصبح بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة إكتشف كلّ المميزات

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    بشرة محمية مع الحلاقة الرطبة أو الجافة

    أصبح بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل aquatouch-shavers
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      بشرة محمية مع الحلاقة الرطبة أو الجافة

      مصمم لحماية البشرة من الشقوق والجروح

      • نظام حماية البشرة
      • شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
      • رؤوس Flex تتحرك بثلاثة اتجاهات
      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      شفرات دقيقة بميزة الشحذ الذاتي لحلاقة نظيفة وموثوق بها

      شفرات دقيقة بميزة الشحذ الذاتي لحلاقة نظيفة وموثوق بها

      استمتع بحلاقة مريحة، سواء أكانت رطبة أم جافة. يتميّز نظام الشفرات الذي نقدّمه بميزة الشحذ الذاتي وهو مزوّد برؤوس مستديرة لانزلاق سلس على البشرة مع حمايتها من الشقوق والجروح في الوقت نفسه.

      تتحرك الرؤوس بثلاثة اتجاهات لحلاقة كل المنحنيات بسهولة

      تتحرك الرؤوس بثلاثة اتجاهات لحلاقة كل المنحنيات بسهولة

      تتكيّف رؤوس Flex التي تقوم بثلاث حركات مستقلة مع كل منحنيات وجهك لتمنحك ملامسة دقيقة مع البشرة ولحلاقة نظيفة حتى في أصعب المناطق، مثل الرقبة وخط الفكّ.

      45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لعشر ساعات

      45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لعشر ساعات

      ستتمكّن من تشغيل الآلة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا، بعد شحنها لعشر ساعات. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

      يمكن تشطيف آلة الحلاقة المقاومة للمياه 100% تحت مياه الحنفية

      يمكن تشطيف آلة الحلاقة المقاومة للمياه 100% تحت مياه الحنفية

      ما عليك سوى إزالة رأس آلة الحلاقة وتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية

      مقبض مريح للاستخدام السهل

      مقبض مريح للاستخدام السهل

      يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
        • نظام شفرة CloseCut
        تتبع دقيق
        رؤوس Flex تتحرك بثلاثة اتجاهات

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        45 دقيقة / 15 عملية حلاقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 10 ساعات
        نوع البطارية
        NiMH
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        2  واط
        طاقة الاستعداد
        0.1  واط

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب
        شاشة عرض
        مؤشر الشحن
        تشغيل
        • استخدام بدون أسلاك
        • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

      • التصميم

        اللون
        أسود وأزرق ملكي داكن
        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH30

      • الملحقات

        الصيانة
        غطاء واقٍ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • لم يختبر 90% من المستهلكين شدّ الشعر، تم اختبارها في الصين في العام 2016