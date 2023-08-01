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Shaver 3000 Series

ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

S3144/00
التصنيف الإجمالي / 5
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  • حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة
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    Shaver 3000 Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

    S3144/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة

    توفر لك آلة الحلاقة الكهربائية للاستخدام الرطب والجاف من السلسلة 3000 من Philips حلاقة مريحة ودقيقة، حتى على البشرة الحساسة. تضمن رؤوس Pivot & Flex و27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف الحصول على نتائج ممتازة وموثوقة كل مرة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver 3000 Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

    حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة

    توفر لك آلة الحلاقة الكهربائية للاستخدام الرطب والجاف من السلسلة 3000 من Philips حلاقة مريحة ودقيقة، حتى على البشرة الحساسة. تضمن رؤوس Pivot & Flex و27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف الحصول على نتائج ممتازة وموثوقة كل مرة. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة

    توفر لك آلة الحلاقة الكهربائية للاستخدام الرطب والجاف من السلسلة 3000 من Philips حلاقة مريحة ودقيقة، حتى على البشرة الحساسة. تضمن رؤوس Pivot & Flex و27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف الحصول على نتائج ممتازة وموثوقة كل مرة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver 3000 Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

    حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة

    توفر لك آلة الحلاقة الكهربائية للاستخدام الرطب والجاف من السلسلة 3000 من Philips حلاقة مريحة ودقيقة، حتى على البشرة الحساسة. تضمن رؤوس Pivot & Flex و27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف الحصول على نتائج ممتازة وموثوقة كل مرة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة

      مع تقنية SkinProtect

      • رؤوس Pivot & Flex خماسية الأبعاد
      • شفرات PowerCut
      • حلاقة رطبة وجافة
      • نظام حلاقة مقاوم للتآكل
      تبقى رؤوس Pivot & Flex خماسية الاتجاهات قريبة من البشرة عند كلّ زاوية ومنحنى

      تبقى رؤوس Pivot & Flex خماسية الاتجاهات قريبة من البشرة عند كلّ زاوية ومنحنى

      من خلال التحرك والدوران في خمسة اتجاهات، يتكيّف الرأس مع كل منحنيات وجهك ويقصّ فوق مستوى البشرة مباشرة لحلاقة مريحة حتى للبشرة الحساسة.

      شفرات PowerCut لحلاقة نظيفة ومتّسقة

      شفرات PowerCut لحلاقة نظيفة ومتّسقة

      تقصّ 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً وبطريقة متّسقة للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية كل مرة. تبقى شفراتنا بتقنية الشحذ الذاتي وكأنها جديدة لسنتين.

      حلاقة رطبة وجافة فوق المغسلة أو في أثناء الاستحمام

      حلاقة رطبة وجافة فوق المغسلة أو في أثناء الاستحمام

      اختر حلاقة جافة وسهلة، أو استخدم الجل أو الرغوة المفضلة لديك لحلاقة رطبة ومنعشة، حتى في أثناء الاستحمام.

      60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      في خلال ساعةٍ فقط، تُشحن بطارية الليثيوم أيون التي تدوم طويلًا بالكامل وتكفي للحلاقة 20 مرة. هل أنت في عجلة من أمرك؟ يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      نظام حلاقة مقاوم للتآكل وملائم للبشرة

      نظام حلاقة مقاوم للتآكل وملائم للبشرة

      شفرات آلة الحلاقة مصنوعة من فولاذ غير مسبب للحساسية من الفئة الجراحية لمقاومة التآكل ومنع تراكم الأوساخ وحماية البشرة.

      أداة تشذيب منبثقة للشاربين والسوالف

      أداة تشذيب منبثقة للشاربين والسوالف

      حدّد شكل شاربيك وسوالفك بدقّة لإكمال مظهرك بأداة التشذيب المنبثقة للشاربين.

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      يتم فتح رأس الحلاقة بلمسة زر لغسله بالمياه الجارية.

      مقبض مقاوم للانزلاق لحلاقة آمنة

      مقبض مقاوم للانزلاق لحلاقة آمنة

      لن تفلته من قبضتك أبدًا. يبقى المقبض المريح المطاطي آمنًا ومريحًا حتّى عندما يكون رطبًا.

      مؤشر بطارية بمستوى واحد لمعرفة متى يحين وقت الشحن

      مؤشر بطارية بمستوى واحد لمعرفة متى يحين وقت الشحن

      لا تدع بطاريتك تصبح فارغة. يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بمعرفة متى تكون البطارية منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن.

      شحن مريح

      شحن مريح

      نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support

      صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

      صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

      لا تحتوي عبوة آلة الحلاقة هذه على مواد بلاستيكية، وهي مصنوعة من المواد المُعاد تدويرها بنسبة 90%، كما تستخدم منشأة إنتاج الشفرات طاقة قابلة للتجديد بنسبة 100%.

      مقاومة المياه للتنظيف السهل والاستخدام في أثناء الاستحمام

      مقاومة المياه للتنظيف السهل والاستخدام في أثناء الاستحمام

      اغسله بالمياه الجارية أو قم بالحلاقة في أثناء الاستحمام. يشير تصنيف IPX7 لمقاومة المياه إلى إمكانية غمره في المياه بعمق يصل إلى متر واحد ولغاية 30 دقيقة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        الصيانة
        غطاء واقٍ
        أداة تشذيب منبثقة مضمّنة
        نعم

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        60 دقيقة / 20 عملية حلاقة
        شحن سريع
        نعم، 5 دقائق
        وقت الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة

      • تصميم

        المقبض
        مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق
        اللون
        أزرق داكن

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH30

      • أداء الحلاقة

        تتبع دقيق
        رؤوس Pivot & Flex خماسية الأبعاد
        نظام الحلاقة
        • نظام شفرات PowerCut
        • 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي
        • 55000 قصة في الدقيقة

      • سهولة الاستخدام

        شاشة العرض
        مؤشر بطارية أحادي المستوى
        رطب وجاف
        حلاقة رطبة أو جافة
        التنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل
        العملية
        استخدام بدون أسلاك فقط
        مقاومة للماء
        • معيار المقاوَمة للمياه IPX7
        • يمكن استخدامها في الحمام

      • تقنية SkinProtect

        حماية البشرة
        نظام حلاقة مقاوم للتآكل

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