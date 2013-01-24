الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

AquaTouch

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

S5050/67
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة
    -{discount-value}

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S5050/67
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    تحمي آلة الحلاقة AquaTouch بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهي مصممة لحماية بشرتك. إكتشف كلّ المميزات

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    تحمي آلة الحلاقة AquaTouch بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهي مصممة لحماية بشرتك. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    تحمي آلة الحلاقة AquaTouch بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهي مصممة لحماية بشرتك. إكتشف كلّ المميزات

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    تحمي آلة الحلاقة AquaTouch بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهي مصممة لحماية بشرتك. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل aquatouch-shavers
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

      حماية أفضل بـ 10 مرات مقارنة بالشفرة العادية

      • نظام الشفرة ComfortCut
      • استخدام لاسلكي لـ 30 دقيقة/شحن 8 ساعات
      • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
      • أداة تسريح اللحية الدقيقة مضمّنة
      رؤوس بتصميم مستدير لحماية البشرة

      رؤوس بتصميم مستدير لحماية البشرة

      تمتع بحلاقة دقيقة بدون شقوق وجروح. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وحماية البشرة في الوقت نفسه.

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

      تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

      استمتع بحلاقة رطبة أو جافة مريحة. إذ تتميز شفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة من الشقوق والجروح في الوقت نفسه.

      تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

      تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

      تضمن رؤوس ‏Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.

      30 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      30 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      ستتمكن من تشغيل الآلة لأكثر من 30 دقيقة، أي ما يوازي 9 عمليات حلاقة تقريبًا، بعد شحن لثماني ساعات. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

      شحن لمدة ثماني ساعات

      شحن لمدة ثماني ساعات

      حلاقة تدوم لفترة أطول مع كل عملية شحن بفضل البطارية الفعالة التي نقدّمها من نيكل-هيدريد المعدن والموفّرة لاستهلاك الطاقة والتي تدوم طويلاً.

      مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر

      مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر

      تتميز الشاشة بسهولة الاستخدام وهي تعرض المعلومات الأساسية لتمكّنك من الحصول على أفضل أداء لآلة الحلاقة: - مؤشر بطارية أحادي المستوى - مؤشر لانخفاض مستوى البطارية - مؤشر قفل السفر.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.

      أداة تشذيب دقيق لتسريحة مثالية ودقيقة لشعر الوجه

      أداة تشذيب دقيق لتسريحة مثالية ودقيقة لشعر الوجه

      تساعدك أداة التشذيب الدقيق بدقة 21 مم في تشذيب شعر الوجه بشكل متساوٍ وتحديد أسلوب التسريح (لحية خفيفة أو سكسوكة أو سوالف أو خط الرقبة أو شارب) مع مستوى تحكم عالٍ ورؤية أفضل.

      شفرات أكثر حدّة* لشحذ مثالي بفضل تقنية DualCut

      شفرات أكثر حدّة* لشحذ مثالي بفضل تقنية DualCut

      تجمع تقنية DualCut المتطورة بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض.

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        نظام الشفرة ComfortCut
        تتبع دقيق
        رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
        SkinComfort
        • نظام SkinProtection
        • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف

      • الملحقات

        أداة تسريح اللحية الدقيقة مضمّنة
        نعم
        SmartClick
        أداة تشذيب دقيقة
        حقيبة صغيرة
        حقيبة حصرية
        الصيانة
        غطاء واقٍ

      • الطاقة

        نوع البطارية
        NiMH
        وقت التشغيل
        30 دقيقة / 9 عمليات حلاقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 8 ساعات
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9  واط
        طاقة الاستعداد
        0.1  واط

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر بطارية أحادي المستوى
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر قفل السفر
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        تشغيل
        افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        اللون
        أزرق مائي – أزرق مائي – أسود

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH50

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • أداة تسريح اللحية الدقيقة
      • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
      • حقيبة حصرية

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • تحمي البشرة أكثر بـ 10 أضعاف مقارنة بشفرة عادية- تم إجراء الاختبار في ألمانيا في العام 2015، بعد 21 يومًا من التأقلم