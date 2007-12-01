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  • حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag صغيرة للأطفال من Avent

    SCD151/70

    حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

    هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديقة لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل ومستلزمات تغيير حفاضه، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag صغيرة للأطفال من Avent

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    حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

    سهلة التوضيب وسهلة الحمل

    • لون أزرق داكن
    تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

    تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

    جيب 3M Thinsulate™‎ للحفاظ على سخونة رضّاعتين من Avent تحتويان على مياه ساخنة ومغلية مسبقًا أو للحفاظ على برودة الحليب الصناعي المحضّر مسبقًا/حليب الأم لساعات متعددة.

    ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

    ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

    ألياف دقيقة خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.

    خانة رئيسية كبيرة بما يكفي تتسع للثياب والحفاضات

    خانة رئيسية كبيرة بما يكفي تتسع للثياب والحفاضات

    جيب مبطّن للحفاظ على رطوبة المناديل

    جيب مبطّن للحفاظ على رطوبة المناديل

    شريط كتف عريض قابل للتعديل

    تتمتع حقيبة Urban من Philips Avent بشريط كتف عريض قابل للتعديل لتوفير المزيد من الراحة أثناء حملها

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • محتويات العبوة

      قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل
      1  قطعة
      حقيبة مدمجة
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

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