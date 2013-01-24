العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- قنينة رضاعة طبيعية سعة 125 ملل
- قنينة رضاعة طبيعية سعة 260 ملل
- فرشاة لتنظيف الرضّاعة وحلمة الرضّاعة
- حلمة تدفق فائقة النعومة لحديثي الولادة
- حلمة تسمح بالتدفق البطيء، ناعمة جداً
- لهّاية خاصة بالأطفال حديثي الولادة
لإطعام صحي ونشط
أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent، عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإطعام صحي ونشط
أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent، عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية.
لإطعام صحي ونشط
أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent، عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإطعام صحي ونشط
أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent، عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية.
أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).
تستخدم رضّاعة Avent Airflex صمام Airflex الذي يعمل مع حركة رضاعة الطفل الطبيعية.
تقوم الحلمة ذات شكل الثدي العريضة بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة القنينة والرضاعة الطبيعية.
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