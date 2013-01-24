مزوّدة بأربع طبقات مدمجة فريدة من نوعها لتأمين أقصى قدر من الجفاف

تصميم فريد مكوّن من أربع طبقات لأقصى حدًّ من الجفاف: 1.طبقة علوية ناعمة للغاية مع حلمة بادئة- تبقي الثدي جافاً في كل الأوقات 2. طبقة ذات قدرة امتصاص عالية، مزودة بوسادات لمزيد من الراحة 3. طبقة مركزية ذات قدرة امتصاص عالية- تمتص الرطوبة للحماية من أي انزعاج 4. طبقة خارجية تسمح بالتنفس - تساعد على تفادي تشقق الحلمات. شرائط لاصقة مانعة للانزلاق- تبقي الضمادة في مكانها.