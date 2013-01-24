كل ما تحتاجه لرضاعة طبيعية أطول
تتضمّن مجموعة مضخات الثدي Out & About ومعقّم البخار الكهربائي وجهاز تسخين القناني الكهربائي وقناني الرضاعة وحشيات الثدي وعلب الثدي وأجهزة وقاية الحلمات وكريم ترطيب الحلمات والمزيد
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كل ما تحتاجه لرضاعة طبيعية أطول
تتضمّن مجموعة مضخات الثدي Out & About ومعقّم البخار الكهربائي وجهاز تسخين القناني الكهربائي وقناني الرضاعة وحشيات الثدي وعلب الثدي وأجهزة وقاية الحلمات وكريم ترطيب الحلمات والمزيد
كل ما تحتاجه لرضاعة طبيعية أطول
تتضمّن مجموعة مضخات الثدي Out & About ومعقّم البخار الكهربائي وجهاز تسخين القناني الكهربائي وقناني الرضاعة وحشيات الثدي وعلب الثدي وأجهزة وقاية الحلمات وكريم ترطيب الحلمات والمزيد
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كل ما تحتاجه لرضاعة طبيعية أطول
تتضمّن مجموعة مضخات الثدي Out & About ومعقّم البخار الكهربائي وجهاز تسخين القناني الكهربائي وقناني الرضاعة وحشيات الثدي وعلب الثدي وأجهزة وقاية الحلمات وكريم ترطيب الحلمات والمزيد
أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).
يتم تسخين الطعام بالكامل من دون أطراف ساخنة. إن إيقاف التشغيل التلقائي يعني عدم وجود خطر حدوث فرط في الإحماء.
يستوعب المنتج حتى ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 9 بوصات أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent وملحقاتهما.
تبقى المحتويات معقّمةً لحد ستّ ساعات في حال لم يتم فتح الغطاء.
تعني BPA مادة بيسفينول أ. يستخدم هذا المنتج مادة السلفون المتعدد الإيثرات (PES)، وهي خالية من مادة BPA وبلون العسل الطبيعي.
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