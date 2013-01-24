كل ما تحتاجه للتعقيم ولقناني الرضاعة
تتضمّن معقّم بخاري كهربائي والجهاز الكهربائي لتسخين القناني و كيس حراري وقناني رضاعة وحاوية حليب البودرة والمزيد
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كل ما تحتاجه للتعقيم ولقناني الرضاعة
تتضمّن معقّم بخاري كهربائي والجهاز الكهربائي لتسخين القناني و كيس حراري وقناني رضاعة وحاوية حليب البودرة والمزيد
كل ما تحتاجه للتعقيم ولقناني الرضاعة
تتضمّن معقّم بخاري كهربائي والجهاز الكهربائي لتسخين القناني و كيس حراري وقناني رضاعة وحاوية حليب البودرة والمزيد
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كل ما تحتاجه للتعقيم ولقناني الرضاعة
تتضمّن معقّم بخاري كهربائي والجهاز الكهربائي لتسخين القناني و كيس حراري وقناني رضاعة وحاوية حليب البودرة والمزيد
أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).
يتم تسخين الطعام بالكامل من دون أطراف ساخنة. إن إيقاف التشغيل التلقائي يعني عدم وجود خطر حدوث فرط في الإحماء.
يستوعب المنتج حتى ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 9 بوصات أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent وملحقاتهما.
تبقى المحتويات معقّمةً لحد ستّ ساعات في حال لم يتم فتح الغطاء.
تعني BPA مادة بيسفينول أ. يستخدم هذا المنتج مادة السلفون المتعدد الإيثرات (PES)، وهي خالية من مادة BPA وبلون العسل الطبيعي.
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