ما عليك سوى سماع طفلك
يضمن استقبال الإشارة الآمن في المنزل وأدنى مستوى من التداخل مع الأجهزة الأخرى.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ما عليك سوى سماع طفلك
يضمن استقبال الإشارة الآمن في المنزل وأدنى مستوى من التداخل مع الأجهزة الأخرى.
ما عليك سوى سماع طفلك
يضمن استقبال الإشارة الآمن في المنزل وأدنى مستوى من التداخل مع الأجهزة الأخرى.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ما عليك سوى سماع طفلك
يضمن استقبال الإشارة الآمن في المنزل وأدنى مستوى من التداخل مع الأجهزة الأخرى.
الملحقات
مراحل النمو