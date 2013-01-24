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Philips Avent

جهاز مراقبة الطفل التناظري

SCD485/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • الاتصال الضروري مع طفلك الاتصال الضروري مع طفلك الاتصال الضروري مع طفلك
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    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل التناظري

    SCD485/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    الاتصال الضروري مع طفلك

    تمنحك المجموعة الجديدة لأجهزة مراقبة الأطفال التناظرية من Avent صوتاً فائق الوضوح مع إمكانية التحكم بمستوى الصوت وأضواء يتم تنشيطها بواسطة الصوت وارتباط ومؤشرات تنبّه عند انخفاض مستوى البطارية، لإعلامك دائمًا عندما يكون طفلك بحاجة إليك. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل التناظري

    الاتصال الضروري مع طفلك

    تمنحك المجموعة الجديدة لأجهزة مراقبة الأطفال التناظرية من Avent صوتاً فائق الوضوح مع إمكانية التحكم بمستوى الصوت وأضواء يتم تنشيطها بواسطة الصوت وارتباط ومؤشرات تنبّه عند انخفاض مستوى البطارية، لإعلامك دائمًا عندما يكون طفلك بحاجة إليك. إكتشف كلّ المميزات

    الاتصال الضروري مع طفلك

    تمنحك المجموعة الجديدة لأجهزة مراقبة الأطفال التناظرية من Avent صوتاً فائق الوضوح مع إمكانية التحكم بمستوى الصوت وأضواء يتم تنشيطها بواسطة الصوت وارتباط ومؤشرات تنبّه عند انخفاض مستوى البطارية، لإعلامك دائمًا عندما يكون طفلك بحاجة إليك. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل التناظري

    الاتصال الضروري مع طفلك

    تمنحك المجموعة الجديدة لأجهزة مراقبة الأطفال التناظرية من Avent صوتاً فائق الوضوح مع إمكانية التحكم بمستوى الصوت وأضواء يتم تنشيطها بواسطة الصوت وارتباط ومؤشرات تنبّه عند انخفاض مستوى البطارية، لإعلامك دائمًا عندما يكون طفلك بحاجة إليك. إكتشف كلّ المميزات

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      الاتصال الضروري مع طفلك

      جهاز لمراقبة الطفل في الليل والنهار

      • 1 وحدة الأهل
      إعدادات قنوات قابلة للضبط للمساعدة في إزالة التشويش

      إعدادات قنوات قابلة للضبط للمساعدة في إزالة التشويش

      توفر التقنية التناظرية بتردد 40 ميجا هرتز إعدادات قنوات قابلة للضبط للمساعدة في إزالة التشويش للحصول على اتصال أوضح مع طفلك

      تحكم متغير بمستوى الصوت لسماع كل قهقهة أو تمتمة

      تحكم متغير بمستوى الصوت لسماع كل قهقهة أو تمتمة

      قومي بتعديل مستوى صوت وحدة الأهل لتتمكني من سماع كل قهقهة أو قرقرة أو حازوقة صغيرة. كما يمكنك المشاهدة من دون صوت عبر استخدام وظيفة كتم الصوت. ستمكنك الأضواء التي يتم تنشيطها بواسطة الصوت من معرفة متى يحتاج طفلك إليك.

      وحدة محمولة باليد وأنيقة مع نطاق تشغيل يمتدّ على ما يصل إلى 150 متراً

      وحدة محمولة باليد وأنيقة مع نطاق تشغيل يمتدّ على ما يصل إلى 150 متراً

      ابقي على اتصال مع طفلك، حتى وإن كنت بعيدةً عن غرفته بفضل هذه الوحدة المحمولة باليد والأنيقة التي تعمل بالبطارية مع نطاق تشغيل يمتدّ إلى 150 متراً

      أضواء تعمل بواسطة الصوت لإبقائك متنبهة على أصوات طفلك

      أضواء تعمل بواسطة الصوت لإبقائك متنبهة على أصوات طفلك

      يتم تنشيط الأضواء عندما يصدر طفلك صوتاً، فحتى لو تم خفض الصوت أو كتمه، ستتمكنين من معرفة متى يحتاج طفلك إليك

      أضواء وأصوات سهلة لتعرفي أنّك متصلة

      أضواء وأصوات سهلة لتعرفي أنّك متصلة

      لمزيد من الطمأنينة، ستمكنك مؤشرات الأضواء والصوت من معرفة ما إذا كنت متصلة وضمن النطاق، كما ستذكرك بانخفاض شحن بطارية وحدة الأهل كي لا تفقدي الطاقة فجأةً.

      وحدات أهل إضافية سهلة الارتباط لتنقل مطلق

      وحدات أهل إضافية سهلة الارتباط لتنقل مطلق

      قومي بربط المزيد من وحدات الأهل في خطوتين سهلتين لتتمكني من التنقل بحرية أكثر داخل المنزل وحوله. تباع وحدات الأهل بشكل منفصل (SCD484)

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
        6  ساعة (ساعات)
        وحدة تزويد بالطاقة
        110 - 240  فولت

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        تناظري بتردد 40 ميجا هرتز
        عدد القنوات
        2

      • الملحقات

        محول تيار متردد/مستمر
        نعم
        إرشادات الاستخدام/ دليل المستخدم
        نعم

      • الراحة

        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم

      • المواصفات التقنية

        نطاق حرارة التشغيل
        10 - 40  درجة مئوية
        نطاق درجة حرارة التخزين
        10 - 40  درجة مئوية

      • بيانات لوجيستية

        أبعاد الصندوق F (عرض x ارتفاع x عمق)
        200 x‏ ‎300 x 100  ملليمترًا

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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