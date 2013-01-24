الاتصال الضروري مع طفلك
تمنحك المجموعة الجديدة لأجهزة مراقبة الأطفال التناظرية من Avent صوتاً فائق الوضوح مع إمكانية التحكم بمستوى الصوت وأضواء يتم تنشيطها بواسطة الصوت وارتباط ومؤشرات تنبّه عند انخفاض مستوى البطارية، لإعلامك دائمًا عندما يكون طفلك بحاجة إليك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الاتصال الضروري مع طفلك
تمنحك المجموعة الجديدة لأجهزة مراقبة الأطفال التناظرية من Avent صوتاً فائق الوضوح مع إمكانية التحكم بمستوى الصوت وأضواء يتم تنشيطها بواسطة الصوت وارتباط ومؤشرات تنبّه عند انخفاض مستوى البطارية، لإعلامك دائمًا عندما يكون طفلك بحاجة إليك. إكتشف كلّ المميزات
الاتصال الضروري مع طفلك
تمنحك المجموعة الجديدة لأجهزة مراقبة الأطفال التناظرية من Avent صوتاً فائق الوضوح مع إمكانية التحكم بمستوى الصوت وأضواء يتم تنشيطها بواسطة الصوت وارتباط ومؤشرات تنبّه عند انخفاض مستوى البطارية، لإعلامك دائمًا عندما يكون طفلك بحاجة إليك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الاتصال الضروري مع طفلك
تمنحك المجموعة الجديدة لأجهزة مراقبة الأطفال التناظرية من Avent صوتاً فائق الوضوح مع إمكانية التحكم بمستوى الصوت وأضواء يتم تنشيطها بواسطة الصوت وارتباط ومؤشرات تنبّه عند انخفاض مستوى البطارية، لإعلامك دائمًا عندما يكون طفلك بحاجة إليك. إكتشف كلّ المميزات
توفر التقنية التناظرية بتردد 40 ميجا هرتز إعدادات قنوات قابلة للضبط للمساعدة في إزالة التشويش للحصول على اتصال أوضح مع طفلك
قومي بتعديل مستوى صوت وحدة الأهل لتتمكني من سماع كل قهقهة أو قرقرة أو حازوقة صغيرة. كما يمكنك المشاهدة من دون صوت عبر استخدام وظيفة كتم الصوت. ستمكنك الأضواء التي يتم تنشيطها بواسطة الصوت من معرفة متى يحتاج طفلك إليك.
ابقي على اتصال مع طفلك، حتى وإن كنت بعيدةً عن غرفته بفضل هذه الوحدة المحمولة باليد والأنيقة التي تعمل بالبطارية مع نطاق تشغيل يمتدّ إلى 150 متراً
يتم تنشيط الأضواء عندما يصدر طفلك صوتاً، فحتى لو تم خفض الصوت أو كتمه، ستتمكنين من معرفة متى يحتاج طفلك إليك
لمزيد من الطمأنينة، ستمكنك مؤشرات الأضواء والصوت من معرفة ما إذا كنت متصلة وضمن النطاق، كما ستذكرك بانخفاض شحن بطارية وحدة الأهل كي لا تفقدي الطاقة فجأةً.
قومي بربط المزيد من وحدات الأهل في خطوتين سهلتين لتتمكني من التنقل بحرية أكثر داخل المنزل وحوله. تباع وحدات الأهل بشكل منفصل (SCD484)
الطاقة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الملحقات
الراحة
المواصفات التقنية
بيانات لوجيستية
مراحل النمو